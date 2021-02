Zuzenhausen. Die TSG 1899 Hoffenheim muss sich nach ihrem unrühmlichen Aus in der Europa League nun beim 1. FC Union Berlin beweisen. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß tritt am Sonntag (13.30 Uhr/DAZN) im Stadion an der Alten Försterei an. Als Tabellenelfter stehen die Kraichgauer derzeit im Niemandsland der Fußball-Bundesliga und haben nur geringe Chancen auf eine erneute Europacup-Teilnahme.

Nach einem 3:3 im Hinspiel und einem 0:2 in Sinsheim gegen Molde FK aus Norwegen hatte die TSG am Donnerstag den Einzug ins Achtelfinale der Europa League verpasst. "Wir müssen schauen, dass wir uns schnell aufrichten. Wir sind keine Opfer", mahnte Hoeneß vor dem 23. Spieltag in der Liga. Der 38-Jährige muss weiterhin auf zehn Profis verzichten. Möglicherweise kehrt aber der Däne Robert Skov zurück in den Kader.