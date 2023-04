Wenigstens ein Punkt: 1, FC Kaiserslautern spielt 0:0 in Regensburg

Regensburg. Nach fünf Auswärtsniederlagen in Serie hat der 1. FC Kaiserslautern mal wieder einen Punkt in einem fremden Stadion geholt. Die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster kam am Sonntag in der 2. Fußball-Bundesliga zu einem 0:0 beim Abstiegskandidaten SSV Jahn Regensburg, erzielte aber erneut keinen Treffer. FCK-Torhüter Andreas Luthe rettete in der Nachspielzeit bei einer Chance von Prince Owusu noch das Remis.

Eine Woche nach dem 2:0 gegen den Hamburger SV wehrte sich der FCK erfolgreich gegen die offensiven Bemühungen der Oberpfälzer, die weiter auf dem Abstiegsrelegationsplatz feststecken.

Nach der Roten Karte für Benedikt Saller, der nach einem Ballverlust Lauterns Jean Zimmer in der 74. Minute von hinten in die Beine trat, konnte der Jahn vor 14 668 Zuschauern in Unterzahl am Ende kaum noch aufs Siegtor gehen. Insgesamt gab es im Jahnstadion nur wenige Abschlussaktionen, Regensburg kam dem Erfolg aber näher. Einen Volleyschuss von Sarpreet Singh lenkte Lauterns etwas weit vorn postierter Schlussmann Luthe mit den Händen auf die Torlatte (30. Minute). Den Gästen fehlte Torjäger Terrence Boyd (Gelbsperre).

Der gerade eingewechselte Lauterer Philipp Klement zirkelte einen Freistoß nach der Pause flach ans Außennetz (60.). Der Jahn erhöhte mit viel Ballbesitz den Druck und wollte bis zum Platzverweis den Sieg erzwingen. Die Chance gab's: Maximilian Thalhammer köpfte nach einer Flanke von Saller am Tor vorbei (70.).