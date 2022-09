Zwei deutliche Niederlagen

Ried. In der Fußball-Kreisoberliga Bergstraße mussten sowohl der FC Alemannia Groß-Rohrheim wie auch der FV Biblis deutliche Niederlagen gegen Mannschaften aus dem Odenwald hinnehmen. Während Groß-Rohrheim gegen die SG Odin Wald-Michelbach mit 1:4 unterlag, kehrte der FV Biblis mit einer 0:3-Niederlage aus Fürth zurück.

Marcel Eckhardt (vorne) erzielte das Tor für Groß-Rohrheim. © Nix

SV Fürth – FV Biblis 3:0 (0:0)

„Das war eine klare Angelegenheit für meine Mannschaft. Spielen wir einige Angriffe noch sauber zu Ende, machen wir auch das vierte und fünfte Tor“, brachte es Fürths Vorsitzender Markus Stephan auf den Punkt. Aber gegen eine beherzt kämpfende Bibliser Mannschaft hatte die Spielvereinigung Fürth einige Anlaufschwierigkeiten. So war es in der ersten Halbzeit lediglich Fürths Ramadani, der FVB-Torhüter Felix Heiligenthal herausforderte (38.).

In der zweiten Halbzeit aber lief es aus Sicht der Gastgeber wesentlich besser. Und dies hatte zweifelsohne mit der Einwechslung von Julian Frank zu tun, der Schwung ins Fürther Angriffsspiel brachte und für das 1:0 höchstpersönlich verantwortlich zeichnete, als er nach einer Hirschhausen-Flanke am langen Pfosten goldrichtig stand und aus wenigen Metern nur noch einzuschieben brauchte.

Neun Minuten später trat Frank Hirschhausen erneut als erfolgreicher Flankengeber in Erscheinung. Das kam dieses Mal dem ehemaligen Groß-Rohrheimer Jure Vucic zugute, dessen Kopfball zum 2:0 im Netz des Bibliser Tores landete. Fürths Youngster Nick Stephan, der ebenfalls eingewechselt wurde, war in der 75. Minute der Wegbereiter zum 3:0. Als er schön in die Schnittstelle der Bibliser Abwehr spielte, vollendete Julian Frank einen Alleingang mit seinem zweiten Treffer.

FC Alemannia – SG Odin 1:4 (1:0)

Trotz eines verheißungsvollen Starts und einer 1:0-Pausenführung ließen sich die Groß-Rohrheimer Alemannen im Verfolgerduell noch die Butter vom Brot nehmen. Zwar besaß Philipp Trares, der Sohn des früheren Waldhof-Trainers Bernhard Trares in der 24. Minute die erste große Chance in der Begegnung, als er nur die Latte traf. Doch den ersten Treffer der Begegnung erzielte Marcel Eckhardt in der 39. Minute. Das 1:0 bedeutete auch gleichzeitig den Pausenstand.

Doch den Anhängern des FC Groß-Rohrheim war klar, dass dies gegen eine spielstarke Wald-Michelbacher Mannschaft noch nicht die Vorentscheidung war. Und sie sollten recht behalten. Die SG Odin steigerte sich nach dem Wechsel deutlich, ließ ihr spielerisches Können mehr als einmal aufblitzen und kam nach Toren durch Daniel Jahn (66., 90. + 3), Philipp Trares (72.) und Gero Lammer (88.) zum Erfolg. hias