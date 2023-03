Wenn die Freundschaft ruht

Hüttenfeld. In der Fußball-Kreisliga B Bergstraße kommt es am Sonntag (15.30 Uhr) zum Duell zwischen der SG Hüttenfeld und der TSV Rot-Weiß Auerbach II. Dabei haben beide Teams auf dem Sportplatz am Hegwald nichts zu verschenken.

So rutschte die am vergangenen Wochenende spielfreie SG Hüttenfeld auf den vorletzten Platz ab, der die Teilnahme an der Relegation zur C-Liga bedeuten würde. Die Zweitvertretung der Turn- und Sportvereinigung Rot-Weiß Auerbach blieb dagegen mit einem 4:2-Sieg gegen den SV Affolterbach dem Top-Trio der Liga auf den Fersen – und kann als Vierter weiter ein Wort im Aufstiegsrennen mitreden, auch wenn dieser keine Pflicht ist.

SGH hofft auf doppelte Rückkehr

„Ich freue mich, Christian Schmitt am Sonntag zu sehen, aber Geschenke wird es auf dem Platz keine geben. Dass wir als Favorit in dieses Spiel gehen, ist klar“, will Gästetrainer Giovanni Antonucci gerne den nächsten Sieg einfahren und sich erst danach mit SGH-Coach Christian Schmitt auf ein Kaltgetränk zusammensetzen. Die beiden Trainer verbindet eine lange gemeinsame Zeit beim TV Lampertheim. „Ich war ja sogar unter Giovanni als Spieler in der zweiten Mannschaft des TVL tätig“, sagt Schmitt und freut sich ebenfalls auf das Wiedersehen.

„Mein Sohn Alessio spielt ja auch im Kreisoberligateam des TVL, da habe ich zuletzt vorbeigeschaut“, ist Antonucci in Lampertheim zuhause – und wird damit eine kürzere Anfahrt nach Hüttenfeld haben, als sein Team.

Obwohl die SGH am vergangenen Wochenende tatenlos zuschauen musste, wie sie auf den Abstiegsrelegationsrang zurückfiel, kam Trainer Schmitt die spielfreie Zeit nicht ungelegen. „Bei unserem jüngsten Spiel haben Tobias Lerchl und Kevin Rathgeber krankheitsbedingt kurzfristig absagen müssen, das hat uns schon geschwächt“, sagt Schmitt mit Blick auf die 0:4-Niederlage gegen den damaligen Spitzenreiter SG Hammelbach/Scharbach.

„Kevin hat momentan mit dem Toreschießen etwas Probleme, aber beim wichtigen 3:2-Erfolg gegen die SG Azzurri/Olympia Lampertheim II, hat er alle drei Tore aufgelegt“, betont Schmitt und hofft am Sonntag nicht nur auf die Rückkehr von Kevin Rathgeber, sondern auch die von Tobias Lerchl, der im Derby gegen die SG Lampertheim II doppelt traf. „Da hätten wir allerdings schon zur Pause mit drei, vier Toren führen müssen, stattdessen stand es 1:1“, weiß der SGH-Trainer, dass das Toreschießen den Grün-Weißen schwer fällt.

Da tum sich die Auerbacher wesentlich leichter: Mit 79 Toren ist die TSV Rot-Weiß II die Torfabrik der Liga und stellt mit Jasmin Huseinovic und seinen schon 30 Treffern den mit Abstand besten Torschützen der Kreisliga B Bergstraße. „Natürlich ist Jasmin ein wichtiger Spieler für uns, aber er ist es nicht alleine, schließlich haben wir in dieser Runde auch ohne ihn schon Spiele gewonnen“, sagt Antonucci.

Die starke Offensive der Auerbacher bekamen auch die Hüttenfelder im Hinspiel schmerzvoll zu spüren, als sie mit 1:8 untergingen. „Es geht am Sonntag darum, hinten gut zu stehen und mindestens einen Punkt zu holen“, will Schmitt den Relegationsplatz gerne verlassen.

Armbruch schränkt den Coach ein

Während Luca Rosenberg bei den Grün-Weißen weiterhin verletzungsbedingt ausfällt, steht Marcel Klotzbach der SGH erst wieder im April zur Verfügung. Auch Trainer Schmitt ist aktuell durch einen Armbruch gehandicapt und hatte die Trainingsaufgaben daher weitgehend an Zoltan Varga übertragen. An der Seitenlinie wird er aber dennoch stehen.

Auch bei den Gästen muss Antonucci mit Verletzungen umgehen. Marco Degenhardt kämpft seit dem jüngsten 4:2-Sieg gegen Affolterbach mit einer Bänderdehnung am Knöchel. Außerdem ist der TSV II-Coach gespannt, ob er Spieler an die erste Mannschaft abgegeben muss, die als Aufsteiger in der Gruppenliga Darmstadt mitten im Kampf um den Ligaverbleib steckt.