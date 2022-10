VfR nimmt Fürth auseinander

Ried. In der Fußball-A-Liga landete der VfR Bürstadt mit dem 5:1 beim ISC Fürth den vierten Sieg in Serie. Dagegen herrscht nach der 2:3-Heimniederlage der SG Nordheim/Wattenheim über das bisherige Schlusslicht SV Winterkasten Katzenjammer.

ISC Fürth – VfR Bürstadt 1:5

„Wir haben heute brutal effektiv gespielt“, war David Vorreiter, der Trainer des VfR Bürstadt, aus dem Häuschen. Dabei taten ihm die Fürther fast ein wenig leid: „Keine Frage, die haben uns gerade in der ersten Halbzeit alles abverlangt und gezeigt, dass sie nicht umsonst recht vorne in der Tabelle stehen. Und wer weiß, wie das heute ausgegangen wäre, hätten wir nicht Piotr Rajchel im Tor stehen gehabt.“ Aber es gab noch einen weiteren Spieler, der ganz großen Anteil am VfR-Erfolg hatte: Nadir-Volkan Celikkan. Der erlegte mit seinen drei Treffern die Fürther fast im Alleingang. Das erste erzielte er dabei in der 31. Minute mit einer schönen Direktabnahme. Und nachdem Akin Tekgezen in der 34. Minute der Fürther Ausgleich zum 1:1 gelang, sorgte Celikkan nach einer feinen Einzelleistung für den 2:1-Pausenstand.

Nach dem Wechsel kam die Vorreiter-Elf so richtig in Fahrt. Und schon in der 55. Minute hieß es durch Celiks Kopfball 3:1. Und als Ahmet Tubay in der 73. Minute mit einem Foulelfmeter das 4:1 gelang, war die Begegnung zugunsten der Bürstädter entschieden. Aber auch Routinier Kevin Krezdorn durfte sich noch einmal in der Torschützenliste verewigen und erzielte drei Minuten vor dem Abpfiff ebenfalls per Kopf das 5:1.

SG NoWa – SV Winterkasten 2:3

Nach der 2:3-Heimniederlage vor einer Woche gegen Aufsteiger FSV Rimbach musste die SG Nordheim/Wattenheim erneut Federn lassen und verlor gegen Schlusslicht Winterkasten mit dem gleichen Ergebnis. „Nach einer guten ersten Halbzeit haben wir uns noch die Butter vom Brot nehmen lassen. Wir sind alle fassungslos“, war Jens Stark, der Trainer der SG Nordheim/Wattenheim´, sehr enttäuscht. In der 27. Minute gingen die Gastgeber durch Marc Bormuth mit 1:0 in Führung, als er aus sieben Metern ins lange Eck schoss. Winterkastens Ausgleich fiel in der 68. Minute durch Moritz Brunner, der nach einem Eckball per Kopf traf. Ein von Niklas Fleischhacker verwandelter Foulelfmeter brachte die Spielgemeinschaft in der 78. Minute zwar mit 2:1 in Führung, doch dafür dass der Sieger an diesem Nachmittag SV Winterkasten hieß, sorgten Erik Bersch (88.) und Christian Daum. Diesem gelang nach einem schnellen Konter in der zweiten Minute der Nachspielzeit der 2:3-Siegtreffer. hias