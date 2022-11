VfR lässt alles vermissen

Ried. Während die SG Nordheim/Wattenheim am 15. Spieltag der Kreisliga A planmäßig spielfrei blieb, ist die Erfolgsserie des VfR Bürstadt gerissen. Nach fünf Spielen ohne Niederlage unterlagen die Bürstädter gegen den VfR Fehlheim II mit 2:5 (2:4). „So überzeugend die Leistung unserer Mannschaft zuletzt war, als wir auch gegen stärkere Gegner gut gespielt haben und uns aus dem Tabellenkeller herausgearbeitet gaben, so schlecht waren wir gegen die Fehlheimer. Für mich ist das ein kleiner Rückschritt, den wir möglichst schon im nächsten Spiel wieder gutmachen müssen“, ärgerte sich VfR-Trainer David Vorreiter über die siebte Saisonniederlage.

Die Gründe der Heimpleite musste Vorreiter nicht lange suchen: „Vor allem unsere erste Halbzeit war grausig. Wir haben überhaupt nicht ins Spiel gefunden und es den Fehlheimern zu leicht gemacht. Von der Laufleistung her waren wir nicht bereit, die Extra-Meter zu gehen, und haben auch die Zweikämpfe nicht konsequent genug angenommen. Insgesamt haben wir es so ziemlich an allem vermissen lassen, während die Fehlheimer ihre Qualitäten umsetzen konnten und völlig verdient gewonnen haben.“

Zunächst gingen Fehlheim mit einem Doppelschlag durch Markus Schäfer (11.) und Salman Karadoruk (15.) in Führung, danach erhöhte Florian Helmling auf 3:0 (27.). Anschließend verkürzte Ahmet Tubay zwar zum 1:3 (29.), doch zehn Minuten später lenkte Matthias Gerlich einen Fehlheimer Schuss zum 1:4 ins eigene Netz (39.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff traf Nadir-Volkan Celikkan zum 2:4-Pausenstand, doch im zweiten Durchgang war es Florian Helmling, der mit seinem zweiten Treffer den 5:2-Auswärtssieg der Fehlheimer Reserve perfekt machte (61.). rago