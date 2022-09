Über sich selbst verwundert

Riedrode. „Mit meinen 1,70 Metern bin ich jetzt nicht der Größte, aber wir trainieren diese Situationen. Und wenn kein anderer da ist, dann steige ich eben zum Kopfball hoch“, zählt sich Stürmer René Salzmann vom Fußball-Gruppenligisten FSG Riedrode selbst nicht zur Kategorie Kopfballungeheuer. Und doch erzielte er beim 4:1 (3:1) gegen den FC 07 Bensheim II zwei Tore mit Köpfchen, zudem legte er Teamkollege Tomislav Tadijan einen Treffer auf.

René Salzmann Fußballer René Salzmann wurde am 13. Mai 1987 in Worms geboren. Er wohnt mit seiner Lebensgefährtin Lisa Veneziani und ihrem Sohn Lian (9 Jahre) in Lampertheim. Salzmann arbeitet als Chemikant im Lampertheimer Werk der BASF im Schichtbetrieb. Zur Saison 2020/21 wechselte Salzmann zur FSG Riedrode. In der Jugend spielte er auch für den SV Waldhof. and

„Mit 35 Jahren bin ich jetzt nicht mehr in dem Alter, in dem man nur selbst die Tore schießen will. Da spielt man dann doch lieber auf den besser postierten Mitspieler“, gibt sich Salzmann als Teamplayer. Dass die Hausherren am Sonntag den Sieg bejubeln durften, hatten sie aber doch nicht unerheblich Salzmann zu verdanken, denn spielerisch haben die Blau-Schwarz-Gelben sicherlich schon bessere Ligaspiele abgeliefert. „Ein gutes Spiel war das nicht von uns, aber wir waren sehr effektiv“, sagt Salzmann, der in der 12. Minute zum 1:0 traf.

Ligatore Nummer drei und vier

Der Brustlöser war dies für die FSG allerdings noch nicht, in der 28. Minute fiel das 1:1 und danach kassierte Riedrode fast noch das 1:2. „Wir waren schon erleichtert, dass die Unparteiischen beim zweiten Bensheimer Tor auf Abseits entschieden haben. Für einen Schiedsrichter allein wäre das wohl kaum zu beurteilen gewesen“, war Salzmann in diesem Moment absolut froh, dass ab der Gruppenliga ein Gespann die Spiele leitet.

Wenig später traf er per Kopf zum 2:1 (38.). „Ich habe mich selbst gewundert, wie hoch ich da gesprungen bin. Auch wenn ich schon weiß, dass ich durchaus Sprungkraft besitze“, sagt Salzmann nach seinen Ligatore Nummer drei und vier in der laufenden Gruppenligasaison. „Das dürfen natürlich auch gerne noch mehr werden, aber wir verteilen unsere Tore ja auch ganz gut. Das macht es dem Gegner natürlich schwer, uns als Mannschaft auszurechnen und dann gewinnt man eben auch ein Spiel, wo man jetzt nicht so gut war.“

Am Wochenende ist seine Mannschaft spielfrei. Und was folgt in etwas fernerer Zukunft? „Nächste Saison würde ich mit 36 Jahren in der Gruppenliga spielen“, denkt Salzmann darüber nach, die Fußballschuhe beiseite zu stellen. Dies hat auch einen sehr guten Grund, erwarten er und seine Lebensgefährtin Lisa Veneziani doch Ende November eine Tochter.

„Ich arbeite im Schichtbetrieb und am Sonntag dann Fußball, da bleibt nicht viel Zeit für die Familie“, gibt Salzmann abschließend zu bedenken.