TV Bürstadt kann Titelfeier planen

Ried. Das erste Tischtennis-Herrenteam des TV Bürstadt kann die Planungen für die Aufstiegs- und Meisterfeier intensivieren. Nach dem deutlichen 9:1-Heimerfolg gegen Topspin Lorsch II braucht der verlustpunktfreie Tabellenführer der Bezirksliga 1 nur noch einen Zähler, um die Rückkehr in die Bezirksoberliga sicherzustellen. Am Freitag (20.30 Uhr) können die TVB-Herren bei Kellerkind TTC Langen-Brombach alles klarmachen. Für Klassenkamerad SG Hüttenfeld ist das Heimspiel gegen Schlusslicht SV Ober-Hainbrunn am Samstag (16.15 Uhr) dagegen die letzte Chance, sich im Abstiegskampf zurückzumelden.

Bezirksliga 1, TV Bürstadt: Vor dem Kantersieg über Lorsch II trat ein, wovor Bürstadts Kapitän und Abteilungsleiter Frank Rosenberger in den vergangenen Wochen immer wieder gewarnt hatte. „Bei uns ist Max Hay kurzfristig wegen Ellbogenbeschwerden ausgefallen. Außerdem haben Daniel Gliewe und Laurin Morweiser gefehlt“, zählte der TVB-Spielführer auf: „Glücklicherweise ist auch Lorsch II ohne seine Nummern eins, zwei und drei angetreten, so dass das insgesamt eine ziemlich einseitige Begegnung war.“

Die TVB-Doppel Steffen Kreß/Benjamin Brüderl, Rosenberger/Christian Gliewe und Julian Müller/Harald Gliewe stellten rasch auf 3:0. In den Einzeln legten Kreß (zwei Einzelerfolge), Rosenberger, Müller sowie Harald und Christian Gliewe nach. Nur Brüderl, der dem Lorscher Bastian Schlegel in der Mitte in fünf Sätzen unterlag, gab einen Zähler ab.

Zum bevorstehenden Titelgewinn des TVB (32:0 Punkte) verliert Rosenberger nach wie vor nicht viele Worte. „Mit einem Punktgewinn wären wir durch. Das ist auch unser Ziel. Die zweite Mannschaft spielt am Freitag aber parallel. Mal schauen, wer in welcher Mannschaft spielen wird“, erklärt Bürstadts Routinier vor dem Match beim TTC Langen-Brombach, der mit 8:24 Punkten Relegationsplatz acht belegt. Ob Spitzenspieler Hay wieder mitwirken kann, ist offen.

Bezirksliga 1, SG Hüttenfeld: Nach sieben Niederlagen in sieben Rückrundenspielen muss Hüttenfeld in seinen zwei verbleibenden Partien unbedingt punkten. Verliert der Vorletzte (6:26 Punkte) am Samstag (16.15 Uhr, Bürgerhaus) auch gegen Schlusslicht Ober-Hainbrunn (4:26), ist wohl schon alles vorbei. Aber auch im Erfolgsfall sind die Hüttenfelder - die am 1. April zum Vierten SG Mitlechtern müssen - darauf angewiesen, dass die Konkurrenz mitspielt. Unter anderem stehen sich der Sechste Höchst II (9:25) und der Siebte Heppenheim III (8:22) noch im direkten Duell gegenüber.

Bezirksliga 2, TV Bürstadt II: Mit einem Heimsieg gegen den Vorletzten SV Darmstadt 98 II würde sich die TVB-Reserve am Freitagabend (20.30 Uhr) ziemlich sicher aus dem Abstiegskampf verabschieden. Als Fünfter mit 16:18 Punkten liegen die Bürstädter aktuell vier Zähler über dem Relegationsplatz – und sechs Punkte vor Darmstadt II. „Für Darmstadt ist die Situation andersherum. Sie werden alles versuchen“, ist sich TVB-Abteilungsleiter Rosenberger sicher.

Bezirksliga 3, TV Bürstadt III: Nach dem 2:9 zu Hause gegen den Siebten TV Seckbach kann Schlusslicht Bürstadt III nur noch theoretisch die Klasse halten. Gegen Seckbach sorgten die TVB-Doppel Sascha Handbauer/Sven Bitsch und Dennis Schlachter/Jonas Wagner für eine überraschende 2:1-Führung.

Bezirkskl. 1, TTC Lampertheim IV: Nach fünf Wochen Spielpause bestreitet die TTC-Reserve am Freitag (20 Uhr) zu Hause gegen Schlusslicht TSV Auerbach sein vorletztes Rundenmatch. Der Tabellenvierte (15:13 Punkte) will seine Platzierung festigen.

Bezirkskl. 5, TTC Lampertheim V: Lampertheims „Fünfte“ hat noch drei Spiele vor sich. Am Samstag (18.30 Uhr) kommt der Fünfte SKG Bauschheim II. Als Vorletzter muss der TTC V zwei Zähler auf den TSV Trebur gutmachen. „Noch haben wir nicht aufgegeben“, stellt TTC-Vorsitzender Uwe van gen Hassend nach zuletzt fünf knappen Niederlagen am Stück klar.