Spätes Hofheimer Glück

Ried. In der Fußball-B-Liga musste sich Tabellenführer FSG Riedrode II im Spitzenspiel gegen die Sportvereinigung Affolterbach mit einem 0:0 zufriedengeben. Somit verringert sich der Riedroder Vorsprung auf Verfolger FV Hofheim, der die SG Hüttenfeld mit 2:0 bezwang, auf einen Punkt.

Riedrode II – SV Affolterbach 0:0

„Das Unentschieden geht in Ordnung“, sah Riedrodes Spielausschussvorsitzender Thorsten Göck seine Mannschaft im starken Spitzenspiel der Liga keineswegs um den verdienten Lohn gebracht. Dennoch waren es die Riedroder, die in der letztlich chancenarmen Begegnung mehr vom Spiel hatten. Und ab und an verbuchte die Elf von FSG-Trainer Nabil Hamzi eine Chance, die es in sich hatte. Das war in der 63. Minute der Fall. Ilias Hamzi fasste sich aus 14 Metern ein Herz und seinen Schuss ins linke Eck sahen viele schon im Netz. Da aber Affolterbachs Torhüter Simon Roth in meisterlicher Manier parierte, blieb es beim 0:0. „Es war für viele unfassbar, dass Roth da noch an den Ball gekommen ist“, lobte Göck. Und zwölf Minuten später war es erneut Simon Roth, der einen Rückstand seiner Mannschaft verhinderte.

In der 40. Minute aber bot sich auch der Sportvereinigung Affolterbach eine gute Möglichkeit. Als Riedrode den Ball im Mittelfeld leichtfertig vergab, steuerten zwei Gästestürmer auf das von Christian Knecht gehütete FSG-Gehäuse. „Wenn die Affolterbacher den Angriff sauber zu Ende gespielt hätten, wären wir hier wohl in Rückstand geraten“, konstatierte Göck.

FV Hofheim – Hüttenfeld 2:0 (0:0)

„Es war eine ganz schwere Geburt“, befand Hofheims Sprecher Jürgen Hofmeister, der zugeben musste, dass die Hüttenfelder gut standen und wenig Hofheimer Chancen zuließen. Von Beginn an waren die Platzherren das spielbestimmende Team. Dieses hatte kurz vor der Halbzeitpause seine große Möglichkeit, als Christian Baunach an die Latte köpfte. Auch kurz nach Wiederanpfiff bot sich den Hofheimern eine sehr gute Möglichkeit durch Patrick Schüssler, der jedoch nur den Pfosten traf.

Da aber die Beweglichkeit im Hofheimer Spiel langsam nachließ, nährte dies die Hüttenfelder Hoffnung, einen Punkt aus dem Hofheimer Sportpark entführen zu können. Doch in der 78. Minute, als Sebastian Gromus aus fünf Metern traf, bog der FVH doch noch auf die Siegerstraße ein. Und nur drei Minuten später machte Tobias Haser mit seinem direkten Freistoß aus 20 Metern den Deckel drauf – 2:0. hias