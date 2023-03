SG NoWa atmet auf, VfR bangt

Ried. Die SG Nordheim/Wattenheim hat im Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Kreisliga A am Sonntag wichtige Punkte geholt. Beim Heimspiel gegen den FC 07 Bensheim II gewann die Sportgemeinde mit 4:0 und hat damit zum hinteren Tabellenmittelfeld aufgeschlossen. Dagegen werden die Sorgenfalten beim VfR Bürstadt tiefer. Nach einer 0:1-Auswärtsniederlage bei der SG Reichenbach stehen die Bürstädter nur noch vier Punkte vor der Abstiegsrelegation.

SG NoWa – FC 07 Bensheim II 4:0

„Für uns war das ein extrem wichtiger Sieg. Da auch die Ergebnisse der Konkurrenz größtenteils für uns gelaufen sind, waren das fast mehr als drei Punkte. Auch wenn man gemerkt hat, dass die Bensheimer enorm personalgeschwächt waren, geht unser Sieg in der Höhe in Ordnung“, freute sich SG-Trainer Jens Stark über den Heimerfolg gegen die Reserve der „Nullsiebener“.

Schon in der ersten Halbzeit hätte die SG NoWa das Spiel entschieden haben können, doch wie so oft brachte die Stark-Elf mit einer Vielzahl an vergebenen Chancen ihren Trainer einmal mehr an den Rand der Verzweiflung. „Wir hätten schon im ersten Durchgang mit 4:1 führen müssen. So währen die Bensheimer gut bedient gewiesen, aber wir sind wieder zu schludrig bei der Verwertung unserer Möglichkeiten gewesen“, haderte Stark.

Im zweiten Durchgang lief es dann aber besser. Nach einer Flanke von Marc Bormuth köpfte Jonas Pixberg den Ball aus etwa sieben Metern ins kurze Eck (51.). Kurz danach verwertete Daniel Grunder einen Flachpass von Philipp Grünig zum 2:0 (53.). Spätestens, als Philipp Grünig, – diesmal nach Vorarbeit von Daniel Grunder – aus 16 Metern zum 3:0 getroffen hatte (68.) war der Sportgemeinde der Heimsieg sicher. Im Anschluss erzielte Philipp Grünig noch den 4:0-Endstand (86.). Trotz des Dreiers musste die SG NoWa einen Wermutstropfen hinnehmen. In der 70. Minute sah der zuvor eingewechselte Nicolas Kilian eine Rote Karte und wird der Sportgemeinde in den nächsten Wochen fehlen. Stark: „In unserer aktuellen personellen Lage trifft uns so ein Ausfall natürlich hart.“

SG Reichenbach – VfR Bürstadt 1:0

„Diese Niederlage ist für uns mindestens ärgerlich, hat aber auch etwas Tragisches. Wir haben das Spiel bei einem Top-Team der Kreisliga A über weite Strecken dominiert. Meine Mannschaft hat eine richtig gute Leistung abgeliefert, lediglich das Ergebnis passte diesmal nicht. Mindestens einen Punkt hätten sich die Jungs verdient gehabt“, resümierte VfR-Coach David Vorreiter nach der Niederlage in Reichenbach.

Vor allem in der ersten halben Stunde ging der VfR für Vorreiter zu fahrlässig mit den Chancen um. Statt der verdienten Bürstädter Führung erzielte Reichenbachs Außenverteidiger Matthias Gerlach für die Reichenbacher das „Goldene Tor“ (27.) Vorreiter: „Das war ein Konter über Reichenbachs starke linke Seite. Wir waren aufgerückt und das hat die SGR direkt bestraft. Insgesamt war das ganze ein qualitativ sehr gutes A-Liga-Spiel, in dem uns einfach der letzte Punch gefehlt hat.“ rago