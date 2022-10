Riedrode II rettet einen Punkt

Bürstadt. In der Fußball-B-Liga Bergstraße rückt die TSV Auerbach II Tabellenführer FSG Riedrode II immer weiter auf die Pelle.

FSG Riedr. II – Tvgg Lorsch II 4:4

Als Dominik Wiegand in der 18. Minute per Foulelfmeter zum 1:0 traf, schienen die Riedroder auf einem guten Weg. Doch schon im Gegenzug markierte Sebastian Sommer das 1:1. Erneute Führung für die FSG Riedrode in der 25. Minute, denn Julian Keil traf. Doch nur drei Minuten später gelang den Lorschern der Ausgleich durch Jonathan Berg. Mit dem Beginn der zweiten Halbzeit übernahmen die Lorscher das Kommando und hatten in der 62. Minute Glück, als Riedrodes Perica Bozanovic ein Eigentor unterlief – 2:3. Als Steven Zöller das 2:4 gelang, schienen den Gastgebern die Felle davonzuschwimmen.

Doch dank eines Schlussspurtes sicherten sich die die Riedroder wenigstens ein Unentschieden. Nachdem Luca Dieken in der 78. Minute auf 3:4 verkürzt hatte, erlöste Heiderich mit seinem Foulelfmeter in der Nachspielzeit zum 4:4 die Riedroder. „Wir haben heute nicht gut gespielt und müssen uns an die eigene Nase fassen“, kritisierte Kreiling.

SV Fürth II – SG Hüttenfeld 7:1

Während bei der leidgeplagten Fürther Reserve alles klappte, erwischte die SGH einen rabenschwarzen Tag. Kaum eröffnete Robin Weber in der neunten Minute den Fürther Torreigen, hieß es zwei Minuten später schon 2:0 durch Malik-Can Orhan. Als Patrick Görner fünf Minuten später schon zum 3:0 traf, bedeutete dies die Vorentscheidung. Danach schnürten die Platzherren zweimal einen Doppelpack (Tolga Palentekin in der 45. und 83. Minute, Anes Pudic in der 68. und 88. Minute). Immerhin gelang Philipp Hermann in der 85. Minute der Hüttenfelder Ehrentreffer zum zwischenzeitlichen 1:6. „Das Ergebnis sagt alles aus. Wir haben alles vermissen lassen“, sagte Hüttenfelds Trainer Christian Schmitt.

SV Kirschhausen – SG La. II 7:0

Rudolf Bräunig, Urgestein des FC Olympia Lampertheim, sprach von einer verdienten Niederlage seiner Mannschaft. „Von den langen Kerlen im Angriff des SV Kirschhausen ging immer wieder Torgefahr aus“, beobachtete Bräunig. Silas Rettig (5.) sowie Gernot Brunken (20. und 40.) legten ein 3:0 vor. Auch in der zweiten Halbzeit spielte die Heimelf von Trainer Miguel da Silva munter drauf los und ließ Ball und Gegner laufen. Bastian Bizer (46.) und Timo Emig (48., 55., 89.) erhöhten.

FV Hofheim – SG Gronau 10:1

Gegen einen völlig überforderten Gegner hatten die Hofheimer im heimischen Sportpark wenig Mühe. Dabei gab Patrick Schüssler mit seinen frühen Toren in der sechsten und zehnten Minute dem FVH Sicherheit. Zwar verkürzte Gronaus Bastian Würsching in der 18. Minute auf 2:1, doch es folgten weitere FVH-Tore durch Christian Baunach (40.), Vassilios Theodorou (47., 50.), Maxi Hödl (60.), Tobias Haser (75.), Tom Schön (83.) und Tim Seitz (88.). hias