Fulminanter Fünferpack

Groß-Rohrheim. Nahtlos an die gute Saison 2021/22 in der Fußball-Kreisoberliga Bergstraße knüpft der FC Alemannia Groß-Rohrheim an, der nun zu Beginn der neuen Saison mit dem 5:0 über den TV Lampertheim ein Ausrufezeichen setzte.

„Die Lampertheimer haben einfach einen schwarzen Tag erwischt. Ich traue der Mannschaft wesentlich mehr zu“, wollte Klaus Anthes, der Vorsitzende des FC Alemannia, den deutlichen Erfolg seiner Mannschaft nicht überbewerten. Mann des Tages beim FC Groß-Rohrheim war zweifelsohne Marcel Eckhardt, der die Gäste aus Lampertheim mit fünf Treffern nahezu im Alleingang bezwang.

„Das war eine ganz großartige Leistung von Marcel. Und es kam uns sicherlich auch zugute, dass er in der zweiten Minute bereits die 1:0-Führung erzielte“, lobte Anthes den FCA-Kapitän.

Nur sieben Minuten später fiel bereits das 2:0, als das Groß-Rohrheimer Mittelfeld einen schönen Pass in die Tiefe spielte, den auch hier Eckhardt gekonnt aufnahm und aus zehn Metern zum 2:0 vollendete. Beim 3:0 in der 33. Minute hätte sich TVL-Torhüter Eric Kamprath den Ball fast noch geschnappt, doch auch hier war Eckhardt einen Tick schneller und beförderte ihn über die Linie. Elf Minuten später folgte das 4:0 für die Platzherren, als Eckhardt völlig freistehend nur noch einschieben musste. Und fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Nils Schock (TSV Wolfskehlen) hieß es bereits 5:0, Eckhardt brachte einen Handelfmeter im Lampertheimer Tor unter.

Danach aber ließen es die Groß-Rohrheimer etwas lockerer angehen und versäumten es, sich weitere Möglichkeiten zu erarbeiten. „Das Mittelfeld hätte etwas schneller überbrückt werden müssen, da agierten wir nun zu umständlich“, beobachtete Anthes.

Gleichzeitig aber stellte er nun erhöhte Angriffsbemühungen beim TV Lampertheim fest. „Jetzt zeigte es sich, dass auch Lampertheim Fußball spielen kann und die Gäste trugen einige Angriffe vor. Eine größere Torgefahr aber kam hier selten auf“, lobte Anthes immerhin die regen Bemühungen der Gäste-Elf, für die am Groß-Rohrheimer Strafraum meist Endstation war. hias