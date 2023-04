Weiter auf Kurs

Schwetzingen. In der Relegationsrunde um den Verbleib in der 3. Liga der Handballer ist die HG Oftersheim/Schwetzingen weiter ohne Verlustpunkt. Die HG gewann am Wochenende auch das Rückspiel gegen den Nordvertreter DHK Flensborg mit 30:28. Dabei sah es für die HG bis zum 25:27 (54.) allerdings lange nicht gut aus, erst danach gelang es dem Noch-Drittligisten, das Blatt zu wenden. Jan Triebskorn erzielte die erste HG-Führung seit Beginn (59.). Nach einer Auszeit ließ es sich Kreisläufer Niklas Krämer auf Zuspiel von Triebskorn nicht nehmen, den Siegtreffer vom Kreis zu setzen. „Zum Glück haben wir die zwei Punkte am Ende hier behalten“, sagte Trainer Christoph Lahme. sz

