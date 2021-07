Waldhofs Gegner sagt ab

Mannheim. Der luxemburgische Meister CS Fola Esch hat das für Samstag geplante Testspiel bei Fußball-Drittligist SV Waldhof am Samstag kurzfristig abgesagt. Als Grund gaben die Luxemburger an, kurz vor den Champions-League-Qualifikationsspielen gegen den Lincoln FC (Meister Gibraltar) keine weite Busfahrt nach Mannheim mehr in Angriff nehmen zu wollen. Der SVW wurde von der Absage überrascht und fand in der Kürze der Zeit keinen anderen Testspielgegner mehr.

Die Mannheimer sind am Donnerstag aus ihrem Kurz-Trainingslager in Wiesensee im Westerwald zurückgekehrt. „Es war ein sehr erfolgreiches Trainingslager für uns. Wir haben es geschafft, ein Team zu formen und die Neuzugänge gut zu integrieren“, resümierte Trainer Patrick Glöckner. Am Freitag bestreitet der Drittligist ein weiteres Vorbereitungsspiel. Gegner und Ort werden allerdings auf Bitten der Polizei nicht veröffentlicht.

Scholz wechselt zu Steinbach

Der frühere SVW-Torhüter Markus Scholz hat unterdessen einen neuen Arbeitgeber gefunden. Nach Informationen dieser Redaktion wechselt der 33-Jährige zum ambitionierten Südwest-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger. Zuletzt hatte Scholz auch ein Probetraining bei Energie Cottbus (Regionalliga Nordost) absolviert. Der Routinier hatte in Mannheim nach sechs Jahren keinen neuen Vertrag bekommen. Bei Steinbach trifft Scholz auf seine neuen Torhüter-Kollegen Eike Bansen (23) und Johann Hipper (22).