VfR II lange auf Augenhöhe mit dem FK Srbija

Mannheim. Rheinau verabschiedet sich als Tabellenführer in die Winterpause der Fußball-Kreisliga. Der VfR Mannheim II liegt auf Rang vier.

Mannheims Joseph Olumide (links) kämpft hier mit Srbjia-Akteur Vuk Spanovic um den Ball. Der FK setzte sich erst in der Nachspielzeit durch. © Berno Nix

VfR Ma. II – FK Srbija 2:3 (2:1)

„Wir sind voll im Soll“, beurteilte VfR-Co-Trainer Saatci die bisherige Saison, in der noch mehr möglich gewesen wäre. Gegen Srbija spielten die Platzherren auf Augenhöhe, ließen aber einige Chancen liegen. In den letzten Minuten verdienten sich die Serben dann den Sieg. Fabian Czaker (18.) und Furkan Cevik (34.) erzielten das 1:0 und 2:1 für den VfR, Luka Stanisic (32., Strafstoß) und Milos Stankovic (56.) glichen aus. In der Nachspielzeit schlug dann Alexandros Giannakidis zu (90.+2).

FV Brühl II – Wallstadt 1:6 (1:3)

Einen „Sahnetag“ mit einem überraschend hohen Erfolg erwischte die SpVgg Wallstadt. „Wir haben die Räume gut genutzt. Uns kam entgegen, dass Brühl immer nach vorn spielte“, sagte Peter Heckmann vom Spielausschuss. Henri Vogt (14.) egalisierte das 1:0 der Gäste (Fred Höhnle, 4.), danach lief die SpVgg-Offensive rund. Dreimal traf Christian Haas (21., 31., 77.), je einmal Mario Geggus (46.) und Markus Köhler (85.).

Rheinau – Friedrichsfeld 6:1 (3:0)

Die Rot-Weißen aus Rheinau wurden ihrer Spitzenposition gerecht, doch die ersatzgeschwächten Friedrichsfelder Germanen gaben nie auf. Mark Lenhard (3.) sowie Tobias Stamm (5., 23.) brachten Rheinau zügig nach vorn. Nach dem Wiederanpfiff folgte das 4:0 (Lenhard, 50.), Anthony Meckel gelang per Strafstoß der Anschluss für Friedrichsfeld (54.). Ein Eigentor des FC (Alexander König, 64.) und ein Strafstoß (Boban Peric, 73.) führten zum 6:1.

Neckarau – Gartenstadt 5:2 (2:0)

Ein hochverdienter Sieg des TSV Neckarau. Mann des Tages war Marc Reinfelder. Er schoss das 1:0 (28.), die anderen Tore für den TSV verbuchten Tvrtko Bosanic (32., 49.), Till Weilbuchner (ET, 60.) und Luc Reinfelder (64.). Lars Leonhardt (73.) und Christopher Sorg (88.) trafen für den VfB Gartenstadt.

Lützelsachs. – Lindenhof 1:2 (1:0)

Donat Tahiri (TSG Lützelsachsen) fasste sich ein Herz und traf aus 16 Metern direkt ins MFC-Netz (38.). Doch Felix Schreckenberger (48.) und Yusuf Demirci brachten Lindenhof wieder nach vorn.

Hochst. Türk. – Ilvesheim 2:0 (1:0)

Ein von Tahir Ertük verwandelter Foulelfmeter brachte den abstiegsgefährdeten FC Hochstätt Türkspor gegen die SpVgg Ilvesheim mit 1:0 (24.) in Front. Hakan Ince sicherte mit dem 2:0 (83.) den vierten Sieg.

Oftersh. – Leutershaus. 1:2 (0:0)

Das Spiel war geprägt von Fehlern auf beiden Seiten. Dennoch war die SG Oftersheim in der ersten Hälfte besser und ging in der zweiten in Führung (Tobias Hirsch, 52.). Doch dann lud die SGO den FV Leutershausen zum Toreschießen ein, was Daniel Wiegand (80.) und Stefan Matthes (90.+1) gerne annahmen.

Sandhofen – Hockenheim ausgef.

Die Partie wurde wegen widriger Platzverhältnisse abgesagt.