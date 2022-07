VfR holt Hoffenheimer Robin Szarka

Mannheim. Der VfR Mannheim hat sich die Dienste eines erfahrenen Akteurs und Hochkaräters gesichert. Robin Szarka (Bild), der in Spielzeit 2021/22 als Kapitän des Regionalligisten TSG 1899 Hoffenheim II fungierte, schloss sich dem ambitionierten Verbandsligisten an. Der 30-Jährige gilt als Allrounder im Defensivbereich. Szarka ist gebürtiger Mannheimer und feierte mit der TSG Hoffenheim 2008 die deutsche Meisterschaft der B-Junioren und 2010 den deutschen Pokalsieg der A-Junioren.

© Michael Ruffler

Zwischen 2014 und 2016 spielte Szarka beim damaligen Drittligisten FC Energie Cottbus. In der Niederlausitz kam er auf 71 Einsätze und sechs Treffer. 2016 kehrte er nach Hoffenheim zurück und spielte bis zuletzt in der Regionalligamannschaft der TSG. Szarka hat 228 Begegnungen in der Regionalliga Südwest absolviert.

Zudem haben die Rasenspieler einen neuen Torwart verpflichtet. Der Fußball-Verbandsligist vermeldete den Wechsel von Ugur Can Tayar. In der vergangenen Saison stand der 21 Jahre alte Schlussmann beim Regionalliga-Aufsteiger VfR Wormatia Worms in der Oberliga Pfalz-Saar zwischen den Pfosten.

3:2 gegen Wald-Michelbach

Beim 3:2 (0:1)-Testspielsieg am Mittwoch gegen den hessischen Gruppenligisten Eintracht Wald-Michelbach erzielte Zugang Szarka den dritten Treffer. Zuvor gelangen Selim Jungmann (49.) und Furkan Cevik (77.) die Tore zum 2:1 und 3:1.

„Die Mannschaft zieht trotz der hohen Trainingsbelastung mit“, betonte Coach Volkan Glatt, der mit Malik Mikona einen weiteren Angreifer begrüßen darf. Der 22-Jährige, der seine Juniorenlaufbahn bei der TSG 1899 Hoffenheim durchlief, kommt vom Verbandsliga-Konkurrenten und Stadtrivalen SV Waldhof Mannheim II, für den der Stürmer in der vergangenen Saison in zwölf Partien fünf Tore erzielte.

Einen Abgang gab es bei den Rasenspielern auch zu verzeichnen: Offensivspieler Benjamin Koep wurde vom Trainings- und Spielbetrieb freigestellt. Am Samstag, 17 Uhr, absolviert der VfR beim Regionalligisten FC Astoria Walldorf das nächste Testspiel. (Bild: Ruffler/Pix)