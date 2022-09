TSVMH jubelt dank Tolini

Mannheim. Während die Herren des TSV Mannheim Hockey mit einem klaren 6:1 (2:0)-Erfolg über den Düsseldorfer HC den ersten Saisonsieg in der Feldhockey-Bundesliga feierten, war den Herren des Mannheimer HC wenig später nicht zum Jubeln zumute. Das Heimspiel gegen Titelverteidiger Rot-Weiss Köln ging mit 1:4 (1:3) deutlich verloren. Beim TSVMH sah man dagegen nur strahlende Gesichter und der Argentinier Leandro Tolini ragte besonders heraus: Er versenkte vier von sechs Strafecken im Düsseldorfer Tor und schnürte somit einen Viererpack (13., 26., 35. und 41.).

„Das war für beide Mannschaften ein wichtiges Spiel und wir sind alle sehr froh, dass wir gewonnen haben – auch wenn wir im vierten Viertel etwas zurückgeschaltet haben“, freute sich der Vierfach-Torschütze über die ersten drei Punkte der Saison. Vitus Thoma (38.) und Nicolas Proske (42.) netzten ebenfalls ein, während für die Gäste vom Düsseldorfer HC Kapitän Fabio Schütze zum zwischenzeitlichen 3:1 (35.) traf.

MHC wacht beim 1:4 zu spät auf

Im Heimspiel gegen Köln schmeckte MHC-Herrentrainer Andreu Enrich die erste Hälfte gar nicht. „Da waren wir nicht da. In der zweiten Halbzeit haben wir es dann besser gemacht“, sah Enrich zwei sehr unterschiedliche Abschnitte von seinem Team. Enrich konnte gegen den Meister zwar Neuzugang Hugo von Montgelas erstmals einsetzen, musste dafür aber auf Guido Barreiros (Muskelfaserriss) verzichten.

Die Kölner lagen schon mit 3:0 in Führung (25.), ehe Gonzalo Peillat auf 1:3 (28./Siebenmeter) verkürzte. Zu Beginn von Hälfte zwei stellte Christopher Rühr den alten Abstand mit einem umstrittenen Siebenmeter zum 1:4 (32.) wieder her. and