Tornados mit unverhofftem Heimrecht

Mannheim. Eigentlich sind die zwei Begegnungen der Mannheim Tornados in den Play-downs der Baseball-Bundesliga gegen die Ulm Falcons am Sonntag ab 12 Uhr als Auswärtsspiele ausgewiesen. Doch aus organisatorischen Gründen finden beide Partien im Roberto-Clemente-Field statt. Tornados-Spielertrainer Juan Martin hofft, dass seine Mannschaft den Heimvorteil nutzt und gegen das Schlusslicht beide Begegnungen für sich entscheiden kann.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dominik Höpfner glänzte zuletzt gegen die Tübingen Hawks. © Binder

In der Tabelle der Play-downs in der Süd-Bundesliga rangieren die Tornados weiter nur auf dem vorletzten Platz. Die Mannheimer haben bislang 33 Spiele absolviert und neun Begegnungen gewonnen. Auf dem drittletzten Rang liegen die Tübingen Hawks (10:26), die allerdings schon drei Spiele mehr als die Tornados ausgetragen haben. „Wir wollen jetzt auf jeden Fall den nächsten Schritt machen. Mit zwei Siegen könnten wir vielleicht schon entscheidend Tübingen überholen“, sagt der Mannheimer Coach – und die Tornados wären dann auf dem drittletzten Tabellenrang, der den direkten Klassenerhalt bedeutet.

Klassenerhalt greifbar nah

Zuletzt bezwangen die Tornados zu Hause die Tübingen Hawks im ersten von zwei Spielen mit 18:4. Spiel zwei ging dann mit 1:9 verloren. Dominik Höpfner glänzte dabei in der ersten Partie mit vier Runs. Der Routinier hatte jüngst angekündigt, dass er seine Karriere nach der Saison beenden wird. Der 37-Jährige spielt seit der Jugend für die Tornados. „Er will noch einmal alles reinwerfen, Dominik gibt ja immer 100 Prozent“, sagt Coach Martin über seinen scheidenden Outfielder.

Für die Ulm Falcons sind die beiden Spiele quasi die letzte Chance, doch noch mal in Sachen Ligaverbleib eingreifen zu können. Bei den Stuttgart Reds verloren die Ulmer (4:24 Siege) am vergangenen Wochenende mit 0:10 und 1:3. Bei weiteren zwei Niederlagen am Sonntag in Mannheim hätten die Schwaben wohl nur noch theoretische Chancen auf den vorletzten Tabellenrang und damit die Relegation. bol