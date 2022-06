SV Waldhof startet gegen Viktoria Köln

Mannheim. Am Freitag hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) den Spielplan für die neue Drittligaspielzeit veröffentlicht. Der SV Waldhof Mannheim startet demnach am letzten Juli-Wochenende – Uhrzeit und genaues Datum stehen noch nicht fest – mit einem Heimspiel die Saison 2022/2023. Viktoria Köln wird dann im Carl-Benz-Stadion gastieren – und weckt damit Erinnerungen.

Marcel Seegert und sein Team beginnen die Saison mit einem Heimspiel. © PIX

Denn der SVW ist schon einmal gegen die Domstädter in die Runde gestartet. In der Spielzeit 2020/21 gab es zum Auftakt ein 2:2-Unentschieden. Der SV Waldhof landete am Ende dieser Spielzeit auf dem achten Tabellenplatz. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams fand am 25. Januar 2022 statt – ebenfalls im Carl-Benz-Stadion. Die Kölner entführten damals mit einem 1:0-Sieg drei Punkte aus der Quadratestadt. Eine Wiederholung dieses Resultats möchten die „Buwe“ nun unbedingt verhindern, ehe sie eine Woche später beim SC Verl antreten müssen.

Laut dem SVW läuft indes der Dauerkartenverkauf für die neue Saison weiter. Alle Dauerkartenbesitzer erhalten zudem ein Vorkaufsrecht für sämtliche Spiele im DFB-Pokal des SV Waldhof. Für die erste Pokalrunde gegen Holstein Kiel muss die Dauerkarte bis zum 28. Juni gekauft werden, wie der SVW informiert.

Die 3. Liga geht ab dem 14. November, mit Beginn der FIFA-Abstellungsperiode für die WM in Katar, in eine neunwöchige Pause. Bis zur Winterpause sind zwei Wochenspieltage angesetzt: am 9. und 10. August sowie am 8. und 9. November. Der 18. Spieltag vom 13. bis 16. Januar 2023 markiert dann den Auftakt ins neue Kalenderjahr. Der letzte Spieltag ist für den 27. Mai 2023 angesetzt. Es ist der einzige Spieltag, an dem alle zehn Spiele zeitgleich angepfiffen werden. red