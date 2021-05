Starker Einstand

Rehlingen. Bob Bertemes (Bild) hat sich zu seinem 28. Geburtstag selbst beschenkt. Der Kugelstoßer aus Luxemburg, der seit der Saison 2017/18 das Trikot der MTG Mannheim trägt und von Khalid Alqawati trainiert wird, trumpfte beim Meeting in Rehlingen ganz groß auf. Bei seinem Einstieg in die Freiluftsaison gewann der Sportsoldat mit der Weltklasse-Leistung von 21,71 m. Damit kam der Modellathlet (1,87 m/118 kg), der im Olympiateam von Luxemburg sein Ticket für Tokio sicher hat, dicht an seine aktuelle Bestmarke von 22,22 m heran.

© picture alliance/dpa

„Das war ein guter Wettkampf“, lobte Coach Alqawati. „Wir hatten nach einem sehr schwierigen Jahr 2020, in dem Training auf hohem Niveau kaum möglich war, im Winter einen sehr guten Aufbau und intensiv an der Technik gearbeitet. Wir sind jetzt bei 70 bis 75 Prozent Perfektion angekommen.“

Technik erfolgreich umgestellt

Nach dem Wechsel von Bertemes nach Mannheim – Freunde hatten ihm Alqawati empfohlen – stellte der MTG-Coach Bertemes auf die Drehstoßtechnik um. „Das braucht viel Geduld, denn die Athleten können viele Fehler machen“, sagt Alqawati. Der Silbermedaillengewinner der U-23-EM 2015, EM-Sechste 2018 und Hallen-EM-Fünfte 2019 steigerte sich aber dennoch kontinuierlich.

Seit 2018 gehören Weiten über 20 Meter zum Alltag. Seit Juni 2020 hat er den badischen Rekord (21,10), die 22-Meter-Marke übertraf er im August 2019. Bis zu den Spielen in Tokio hat Bertemes noch vier- bis fünfmal die Chance, seine verbesserte Technik im Ernstfall zu überprüfen. So auch bei der Team-EM am kommenden Wochenende in Polen. sd

