Später Triumph für Wallstadt

Mannheim. Wallstadt, Rot-Weiß Rheinau und Leutershausen sind ins Kreispokal-Halbfinale eingezogen.

Plankst. – Leutersh. 1:4 n.V. (1:1)

Plankstadt ging durch Hilke in Führung (18.). Nach dem Seitenwechsel gelang Meier-Küster nach Hereingabe von Da Silva Guardado (50.) der Ausgleich für Leutershausen. Ein Aluminium-Treffer von Guardado (31.) und Leistikow (61.) verhinderten die vorzeitige Entscheidung des FVL. Diese folgte in der Verlängerung: Plankstadts Ghanadi klärte in Torwartmanier auf der Linie und sah Rot (98.). Den Elfmeter verwandelte Matthes zum 1:2 (99.). Pa Malick (116.) und Arifi (118.) legten nach.

Lindenhof – RW Rheinau 1:2 (0:0)

In einem ereignisarmen ersten Durchgang war Rheinau das bessere Team. Nach dem Seitenwechsel brachte Smajlovic den SC RW mit dem ersten Angriff in Führung (46.). Rheinau hatte danach weitere gute Chancen und legte durch Geißelmann nach (67.). Mit dem 1:2 durch Demirci (78.) entwickelte sich ein echter Pokalfight. Demirci mit einem Pfostentreffer und Baumann, dessen Ball von der Linie gekratzt wurde, verpassten den Ausgleich für den MFC Lindenhof.

Lützelsachsen – Wallst. 2:4 (1:1)

Durch einen schönen Schuss von Fleckenstein ging die SpVgg Wallstadt in Führung (11.). Kurz vor und direkt nach der Pause drehte die TSG das Spiel. Per Elfmeter glich Mario Marth aus (79.). Danach drängten beide Teams auf den Siegtreffer. Fred Höhnle (90.+2) und Jarju (90.+4) trafen spät für Wallstadt. wy