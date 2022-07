SGL kennt jetzt ihre Gegner

Leutershausen. Jetzt steht fest, wohin Handball-Drittligist SG Leutershausen in der kommenden Saison reisen muss, das Spiel-System bleibt dabei unverändert: Erneut wird die dritte Liga in fünf Staffeln ausgetragen. Zwei Staffeln bestehen aus 13 Mannschaften, drei aus 14, darunter auch die der SGL. Am Ende der Saison steigen zwei Teams nach der Meisterrunde in die zweite Bundesliga auf, bis zu 17 Mannschaften treten den Gang in die Oberliga an.

„Man muss akzeptieren, dass es nur zwei Aufsteiger gibt. Es ist natürlich schade, für die Mannschaften, die ihre Staffel gewinnen und nicht aufsteigen. Allerdings gab es auch Jahre, in denen überhaupt niemand aufsteigen wollte”, erinnert SGL-Coach Marc Nagel. Ziele werden also an der Bergstraße noch keine formuliert, die Gegner stehen mit HG Oftersheim/Schwetzingen, Rhein-Neckar-Löwen II, SG Pforzheim-Eutingen, TSB Heilbronn-Horkheim, HBW Handball Balingen-Weilstetten II, HC Oppenweiler/Backnang, SV Salamander Kornwestheim, TSV Neuhausen/Filder, TuS Fürstenfeldbruck, TV Willstätt und VfL Pfullingen jedoch schon fest. „Wenn wir auf die Landkarte schauen, haben wir Glück, dass wir im Süden sind”, sagt Coach Nagel. red