SG verliert den Kontakt zu Spitzenreiter Saarlouis

Mannheim. Die Basketballer der SG Mannheim haben in der Regionalliga Südwest erstmals in dieser Saison zwei Spiele in Folge verloren. Nach der Niederlage im Verfolgerduell in Langen unterlag das Team von Coach Peter Eberhardt auch beim Tabellensiebten MTV Stuttgart nach hartem Kampf mit 75:82 (39:40). Mannheim bleibt zwar auf dem vierten Platz, der Rückstand auf Ligaprimus Saarlouis ist aber auf sechs Punkte angewachsen.

Die Meisterschaft ist nach dem erneuten Rückschlag wohl kein Thema mehr für das Team um Flügelspieler Albert Kuppe. „Die Niederlage war richtig bitter“, sagte SG-Trainer Peter Eberhardt.

Schnelle 14:0-Führung

Die Mannheimer begannen gut. In der Offensive trafen Kuppe und Alexander Kuhn ihre Würfe. Die SG lag schnell mit 14:0 vorn. „Dann hat Stuttgart umgestellt. Wir waren zu hektisch und haben unsere Würfe aus der Distanz nicht mehr getroffen“, sagte Eberhardt. Dennoch lag die SG nach zehn Minuten mit 25:23 in Front. Auch im zweiten Viertel schenkten sich beide Teams nichts. Stuttgart verteidigte sehr stark. Vorne war Quentin Kunst mit 22 Punkten treffsicherster Schütze der MTV-Akteure. Auch stark bei den Schwaben: Hugo Mounier, der in der Offensive 19 Punkte machte und in der Defensive wichtige Aktionen für die Stuttgarter hatte. Die SG ging mit einem 39:40-Rückstand in die Halbzeitpause.

Am Sonntag gegen den TV Lich

Auch nach dem Seitenwechsel blieb es eng. Stuttgart zog aber Ende des dritten Viertels auf 61:56 (35.) davon. Die Schwaben verteidigten den Fünf-Punkte-Vorsprung zunächst, die SG kam aber noch einmal durch zwei Körbe von Kuppe auf 73:74 (37.) heran. Auch Slawomir Klocek verkürzte nochmals auf 75:76 (38.).

In der Folge gelang der SG in den Schlusssekunden aber kein Korb mehr. Stuttgart gewann so mit 82:75. Neben Kuppe, der 18 Punkte erzielte und zehn Rebounds sammelte, glänzte bei den Mannheimern noch Alex Kuhn mit 13 Zählern und neun Rebounds. Tobias Faller verzeichnete sechs Punkte und fünf Assists.

Am Sonntag (15.15 Uhr) empfangen die Mannheimer Korbjäger in der Bertha-Benz-Halle in der Neckarstadt den Tabellenachten TV Lich, da in der GBG Halle die Korbanlage defekt ist.

SG: Kuppe (18), Kuhn (13), Klocek (11), McGee (11), Faller (6), Kalocai (6), Medo (5), Bestert (3), Hartinger (2).