Noch zwei Siege bis zum Titel

Bonn. Der Traum vom Titel ist noch zwei Siege entfernt und beim Bonner HTV greifen am Wochenende auch die Damen- und Herren-Teams des Mannheimer HC nach der deutschen Feldhockey-Meisterschaft. Einige Dinge sind beim Final Four in Bonn dabei neu. So machen am Samstag diesmal die Herren den Anfang mit den Halbfinalspielen, wobei der Titelverteidiger Rot-Weiss Köln es schon ab 11.45 Uhr mit dem Harvestehuder THC aus Hamburg zu tun bekommt. Um 14 Uhr wird es dann für die MHC-Herren ernst, wenn es im zweiten Halbfinale gegen den Hamburger Polo Club geht, der vom ehemaligen MHC-Spieler Matthias Witthaus trainiert wird.

„Alle Spieler sind fit für das Spiel am Samstag. Bei Justus Weigand geht es auch wieder und Danny Nguyen hat ja schon letztes Wochenende wieder mitgewirkt“, freut sich MHC-Herrentrainer Andreu Enrich, dass er pünktlich zum Halbfinale auf alle Spieler zurückgreifen kann.

„Die Hamburger haben eine starke Saison gespielt und in den letzten Jahren viel investiert, um beim Final Four um den Titel kämpfen zu können. Wir erwarten einen Gegner mit viel Qualität, einer starken Strafecke und international erfahrenen Spielern“, rechnet Enrich am Samstag mit einem engen Halbfinale gegen Polo. „Ich war bisher noch nie in Bonn und hoffe dort natürlich auf ein tolles Event. Letzte Saison war das Final Four bei uns schon etwas traurig, weil keine Zuschauer zugelassen waren. Ich hoffe natürlich, dass jetzt auch viele MHC-Fans vor Ort sein werden, denn wir brauchen ihre Unterstützung“, hat Enrich ungute Erinnerungen an das Geister-Halbfinale 2021 auf eigener Anlage, das damals gegen Uhlenhorst Mülheim auf dramatische Art und Weise mit einer 5:6-Niederlage nach Penaltyschießen endete.

Für den scheidenden Co-Trainer der MHC-Herren Peter Maschke, der zur neuen Saison beim Lokalrivalen TSV Mannheim Hockey als Berater für Sport und Entwicklung und in der Trainerausbildung einsteigt, und das gesamte Team der Blau-Weiß-Roten wird es je nach Halbfinal-Ergebnis am Sonntag definitiv noch ein zweites Spiel geben: Vor dem Herrenfinale um 13.45 Uhr findet um 11.30 Uhr noch ein Spiel um Platz drei statt, indem der dritte Startplatz in der Euro Hockey League (EHL) vergeben wird.

Zimmermanns Abschiedsspiel

Bei den Damen wird es angesichts von nur zwei Europapokal-Startplätzen dagegen kein kleines Finale geben. Ins große Finale hatten es 2021 die MHC-Damen auf eigener Anlage geschafft, wo sie nach Penaltyschießen aber dem Düsseldorfer HC mit 4:5 unterlagen. Am Samstag (16.15 Uhr) heißt nun im Halbfinale die Hürde Harvestehuder THC und auch wenn die Hamburgerinnen erstmals bei einem Final Four im Feld dabei sind, will MHC-Damencoach Nicklas Benecke die Norddeutschen nicht unterschätzen.

„Das ist ein starkes Team mit vielen erfahrenen Kräften wie Rosa Krüger, Laura Saenger, Fenja Poppe und Franzisca Hauke, aber auch jungen Wilden wie Antonia Landgrebe und Marie Schäfers. Da haben sie einen guten Mix“, erwartet Benecke am Samstag kein leichtes Spiel. „Wenn wir aber unsere Leistung auf den Platz bringen, haben wir gute Chancen, das Finale zu erreichen“, peilt der MHC-Coach das Endspiel am Sonntag (16.30 Uhr) an, wo es dann gegen den Sieger aus der Partie zwischen dem Düsseldorfer HC und dem Club an der Alster aus Hamburg gehen würde.

Für Nationalspielerin Sonja Zimmermann wird der Auftritt in Bonn ihr vorerst letzter im MHC-Trikot sein, sie wechselt zum HC Bloemendaal in die Niederlande und wurde schon am vergangenen Samstag beim MHC offiziell verabschiedet. Die beiden Argentinierinnen Lucina von der Heyde und Agustina Habif haben dagegen in Mannheim um ein Jahr verlängert.

Alle Spiele des Final Four 2022 in Bonn gibt es im Livestream auf Sportschau.de und auf dem Kanal Spontent auf Twitch.tv. Spontent bietet zusätzlich eine umfangreiche Rundum-Berichterstattung an.