Neuzugang und Hiobsbotschaft für den SV Waldhof Mannheim

Er war als wichtige Säule bei der geplanten Aufholjagd eingeplant. Beim Start in die Restrunde am 14. Januar gegen den TSV 1860 München dürfte Mittelfeld-Antreiber Baxter Bahn dem SV Waldhof jedoch fehlen: Wie die Mannheimer am Mittwoch mitteilten, hat sich der 30-Jährige im Training einen Bänderriss am Sprunggelenk zugezogen. Die übliche Auszeit bei dieser Verletzung: sechs Wochen. Da im defensiven Mittelfeld auch Marco Höger (Reha nach Kreuzbandriss) bis ins Frühjahr nicht zur Verfügung stehen wird, trifft diese Nachricht den SVW hart.

Die Winter-Vorbereitung beim kurpfälzischen Fußball-Drittligisten steht bisher generell unter keinem besonders guten Stern: Zum Trainingsauftakt meldete sich Innenverteidiger Gerrit Gohlke ab, der mittlerweile an der Schulter operiert worden ist und mehrere Monate fehlen wird. Das erste Testspiel beim FC Basel am vergangenen Samstag wurde wegen des Wintereinbruchs abgesagt, Schneefall und Frost machen mittlerweile auch am heimischen Alsenweg einen regulären Trainingsbetrieb unmöglich.

Zwangspause: Waldhofs Baxter Bahn (im Hintergrund Marten Winkler). © PIX

Am Mittwoch wichen die Waldhöfer ins vom Vater des türkischen Nationalspielers Hakan Calhanoglu betriebene Soccercenter in Käfertal aus. Besser als nichts, aber sicher auch keine optimalen Trainingsbedingungen für eine ambitionierte Profi-Mannschaft. Die Hiobsbotschaft von Bahns Verletzung schlug zusätzlich auf die Stimmung.

Möglicherweise wird der SV Waldhof in diesem Winter notgedrungen doch zu größeren Transferaktivitäten als vorgesehen gezwungen sein. Nachdem die Verpflichtung von Linksverteidiger Luca Bolay (20) vom Karlsruher SC am Mittwochnachmittag wie erwartet offiziell gemacht wurde, geht es nun um Verstärkungen in der Innenverteidigung und im defensiven Mittelfeld.

Beim Ex-Waldhöfer Michael Schultz (29/Eintracht Braunschweig) hat der SVW nach Informationen dieser Redaktion sein Interesse hinterlegt, seit Mittwoch spielt in Felix Irorere (20) zudem ein anderer Innenverteidiger in Mannheim vor. Der 1,95 Meter große Franzose wurde in der Nachwuchsakademie von Eintracht Frankfurt ausgebildet und verzeichnet in dieser Saison beim Karlsruher SC bisher zwei Zweitliga-Einsätze. Sein Vertrag im Wildpark endet im Sommer.

Trotz der Witterungsbedingungen weiterhin nicht gefährdet ist indes der Waldhof-Test beim Zweitligisten 1. FC Heidenheim am Samstag (14 Uhr). Das bestätigte ein FCH-Sprecher dieser Redaktion.