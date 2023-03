Neckarau aktiver und bissiger

Mannheim. Im Fernduell mit dem spielfreien FK Srbija hat Rheinau mit einem Zähler Vorsprung zwar wieder die Tabellenspitze übernommen, aber ein Spiel mehr auf dem Konto. Der TSV Neckarau baute den Puffer zur Abstiegszone aus.

Neckarau – Sandhofen 4:1 (1:1)

Nach einer auf beiden Seiten spielerisch schwachen Partie mit wenig Torraumszenen übernahm der TSV Neckarau nach dem Wechsel die Initiative. „Wir waren spielbestimmend, aktiver und bissiger“, lobte TSV-Coach Marcus Sälzer seine nun überlegene Elf. „Wir haben verdient gewonnen, denn Sandhofen hatte nach der Pause keine nennenswerte Chance.“ Für den SKV glich Pascal Eckert zum 1:1 aus (29.), für den TSV trafen Marc Reinfelder (27.), Antonio Scalia (48.), Luca Schäfer (72.) und Matej Katava (84.).

VfR Ma. II – FV Brühl II 4:0 (2:0)

Der VfR Mannheim II dominierte von Beginn an und ließ sich auch von dem Druck, den der FV Brühl II in der zweiten Hälfte aufbaute, nicht aus der Ruhe bringen. „Wir waren auf allen Positionen besser“, sagte Mannschaftsbetreuer Ömer Yüksel.

Ilvesheim – Oftersheim 5:2 (3:0)

Auch wenn die SG Oftersheim nach der Pause durch zwei Standards zum 3:2 herankam, war der Sieg der SpVgg Ilvesheim nie gefährdet. Vier der fünf Treffer gingen auf das Konto von Alptekin Aksoy.

Gartenstadt – Lützels. 2:3 (2:2)

Der VfB Gartenstadt war eigentlich überlegen, scheiterte aber an seiner Chancenverwertung. Durch zwei Abwehrfehler der Platzherren ging die TSG Lützelsachsen in Front, aber der VfB gab nicht auf und zog noch vor der Pause gleich. Doch die TSG nutzte die Abschlussschwäche der Platzherren und ging erneut in Führung (78.).

Hoch. Türksp. – Rheinau 1:5 (1:2)

Der FC Hochstätt Türkspor traf gegen die favorisierten Rheinauer überraschend zum 1:0. Doch noch vor dem Wechsel drehte Rheinau auch dank eines Hattricks von Dennis Geißelmann die Partie zum letztendlich verdienten und nie gefährdeten Erfolg.

Lindenh. – Leutershausen 1:0 (0:0)

In einem ereignisarmen Spiel ohne große Torchancen neutralisierten sich beide Teams. Der MFC Lindenhof ging nach der Pause durch einen Konter in Führung und brachte den knappen 1:0-Arbeitssieg auch über die Zeit. Weitere Kontermöglichkeiten wurden nicht zu Ende gespielt. Der FVL bemühte sich zwar, strahlte aber kaum Gefahr aus.

Friedrichfsf. – Wallstadt 2:6 (1:3)

Kurios: Viermal wurde Elfmeter gepfiffen, aber nur zwei führten zu einem Tor. Friedrichsfeld war zwar gut im Spiel, aber ohne Glück. Als Germanen-Keeper Holch einen Elfmeter für Wallstadt parierte (44.) wurde dieser wiederholt und saß. Kurz danach vergaben die Germanen selbst einen Strafstoß (45.+2). Nach der Pause trafen sie nur den Pfosten, mussten einen Platzverweis quittieren und gerieten durch einen weiteren Strafstoß 2:6 in Rückstand. Wegen zu vieler eigener Fehler des FCG gewann die SpVgg verdient.

Hockenheim – Plankst. 0:1 (0:1)

In der ersten Hälfte war Schlusslicht Hockenheim gut im Spiel, aber glücklos. Weil nach der Pause der FV mehrmals vergab und einen Elfmeter verschoss, genügte der TSG Eintracht Plankstadt das 1:0 von Sven Badalak (24.) zum knappen Sieg.