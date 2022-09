MHC fordert den Meister

Mannheim. Ein Einzelspieltag am Samstag steht sowohl den Herren des Mannheimer HC als auch denen des TSV Mannheim Hockey in der Feldhockey-Bundesliga ins Haus. Die MHC-Herren haben um 16.30 Uhr den deutschen Meister Rot-Weiss Köln am Neckarplatt zu Gast, während die TSVMH-Herren schon um 15 Uhr den Düsseldorfer HC empfangen.

„Wenn wir so spielen wie am vergangenen Sonntag, dann haben wir die Chance, dieses Spiel zu gewinnen“, fordert MHC-Herrentrainer Andreu Enrich im Duell gegen den Titelverteidiger eine ebenso konzentrierte Leistung wie beim 4:1 über den Rekordmeister Uhlenhorst Mülheim. Der MHC-Coach setzt darauf, dass sein Team erneut alles daran setzt, im Spiel mehr Ballkontrolle auszuüben als der Gegner. Neuzugang Hugo von Montgelas steht dem MHC erstmals zur Verfügung.

TSVMH-Trainer Héctor Martinez spricht vor der Partie gegen Düsseldorf von einem „wichtigen Spiel. Es gilt, dafür bereit zu sein. Wir werden am Samstag alles geben.“ and