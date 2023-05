Mannheim Tornados trauern um ihren langjährigen Präsidenten Peter Engelhardt

Mannheim. Die Begegnungen mit Peter Engelhardt waren nie langweilig. Der langjährige Präsident des Baseball-Bundesligisten Mannheim Tornados war eine Frohnatur, er liebte das Leben. Egal wo - ob auf der Pressetribüne bei Heimspielen der Adler Mannheim oder in seinem zweiten Wohnzimmer, dem Roberto-Clemente-Field, - nahm er seinen Gesprächspartner in den Arm, lachte und zog ihn mit seinen Anekdoten in den Bann.

„Der Peter“ war kein gewöhnlicher Vereinsfunktionär. Er hat viele Geschichten erzählt - und er hätte noch so viele mehr erzählen können. Er wird seine Gesprächspartner nun an einem anderen Ort unterhalten. Wie die Tornados, die für ihn nicht nur ein Club, sondern eine Herzensangelegenheit waren, am Montag mitteilten, verstarb Engelhardt am Samstag nach einer schweren Krankheit im Alter von 62 Jahren. „Die Lücke, die du gerissen hast, ist eine klaffende Wunde. Die Lücke, die du gerissen hast, ist so groß und wir können sie nicht schließen. Aber sie ist auch ein Fenster, durch das wir zu dir sehen“, gaben ihm die Tornados mit auf den letzten Weg.

Ein Leben für den Sport

Geboren wurde Engelhardt 1960 in Teheran. Ein Leben ohne Sport konnte sich der Redakteur beim „Mannheimer Wochenblatt“ und Fan des FC Bayern München nicht vorstellen. Ende der 1990er Jahre arbeitete er als Pressesprecher bei den Adlern Mannheim. Sein Herz gehörte aber dem Baseball. In seine erste Amtszeit als Club-Präsident von 1997 bis 2003 fiel der bislang letzte Titelgewinn für den deutschen Baseball-Rekordmeister Mannheim Tornados, seit 2014 begleitete er dieses Amt zum zweiten Mal. „Ich wollte lieber selbst anpacken, als zusehen, wie andere den Verein eventuell gegen die Wand fahren“, hatte er damals im Interview mit dieser Redaktion seine Beweggründe erläutert.

Engelhardt war ein Mann der Tat. Es gab nichts, was er für die Tornados nicht gemacht hätte. Seine Familie war dabei immer mit an Bord. Perfekt war es nur dann, wenn seine Frau Anja sowie seine Söhne David und Simon dabei waren.