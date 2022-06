Kurowski kommt, Stadler geht

Mannheim. Bei den Bundesliga-Herren des TSV Mannheim Hockey nimmt der neue Trainer Héctor Martinez zwar erst am 1. August offiziell seine Arbeit auf, er stellt aber jetzt schon mit Leistungssport-Koordinator Peter Maschke und Sport-Verwaltungsrat Gordon Grundler den Kader für die Saison 2022/2023 zusammen. Im Sturm vermeldet der Club sogar einen internationalen Neuzugang: Mit dem 24 Jahre alten Jacek Kurowski (Bild) heuert der Kapitän der polnischen Nationalmannschaft beim TSVMH an.

Kurowski kommt vom polnischen Spitzenklub WKS Grunwald Poznan, der auch schon an der Euro Hockey League (EHL) teilnahm. Zuletzt sorgte Kurowski bei einem Hockey5-Turnier des Europäischen Hockeyverbandes EHF in Lausanne für Furore, als er in jedem der vier Turnierspiele einen Treffer erzielte und sein polnisches Nationalteam damit bis ins Finale führte.

Torhütersuche läuft

Der TSVMH plant mit weiteren Verstärkungen für die neue Saison. Die Schwarz-Weiß-Roten befinden sich in Gesprächen mit Torhütern, da sie den Abgang des deutschen Nationalkeepers Alexander Stadler hinnehmen müssen, der seine künftig in den Niederlanden studierende Freundin begleiten wird.

Der 22-jährige Olympiateilnehmer wechselt zum niederländischen Erstligisten HC Den Bosch in die Hoofdklasse, wo er einen Vertrag über mehrere Jahre unterschrieben hat. Bereits 2021 wechselte mit Paul-Philipp Kaufmann ein Olympiateilnehmer vom TSVMH zum HC Den Bosch ins niederländische s’Hertogenbosch. and (Bild: TSVMH)