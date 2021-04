Klüter hält WM-Kurs

Hamburg. Simon Klüter vom Mannheimer Ruderverein Amicitia hat sich beim nationalen Ausscheid in Hamburg den Sieg gesichert. Im Einer der Leichtgewichtsklasse (bis 72,5 kg) benötigte der 25-Jährige für die olympische Distanz über 2000 Meter 7:15,98 Minuten. Nach Platz eins auf dem Wasser und seinen starken Leistungen mit persönlicher Bestzeit auf dem Ergometer kann sich Klüter nun berechtigte Hoffnungen auf die Teilnahme an den Weltmeisterschaften in Shanghai/China im Oktober machen.

„Es ist ein großer Schritt in die richtige Richtung. Der Verband kommt jetzt schwer an mir vorbei, aber es ist noch nicht endgültig“, rechnet der Mannheimer nach den erfüllten Qualifikationskriterien jedoch fest mit einer Nominierung. Dennoch gilt es, die Resultate und erreichte Form bei Regatten in Deutschland oder bei internationalen Weltcups im Sommer zu bestätigen. Beim nationalen Ausscheid in Hamburg überzeugte der am Olympiastützpunkt in Rostock trainierende Klüter vom Start weg.

„Ich bin mit Vollgas losgefahren und habe mich nach etwa 500 Metern vor das restliche Feld gelegt“, freute sich Klüter über die durch hartes Training dazugewonnene Beschleunigung in der wichtigen Startphase, die den Schlüssel zum späteren Sieg darstellte. jab