Klüter bucht EM-Ticket

Luzern. Simon Klüter vom Mannheimer Ruderverein Amicitia hat sich mit dem Leichtgewicht-Doppelvierer für die Europameisterschaft qualifiziert. Beim Weltcup in Luzern am Sonntag setzte sich das deutsche Boot bei der Nominierungsregatta mit rund drei Sekunden Vorsprung gegen die Niederlande durch. Für die 2000-Meter-Strecke benötigten Simon Klüter, Joachim Agne, Fabio Kress (beide ARC Würzburg) und Johannes Ursprung (Frankfurter RG) 5:57,44 Minuten. „Wir wollten von Anfang an den Ton angeben, um die Niederländer kontrollieren zu können. Das ist uns auch gelungen, sodass wir nach 500 Metern eine halbe Länge Vorsprung hatten. Über die Strecke konnten wir uns dann kontinuierlich absetzen“, analysierte der 26-jährige Klüter. Die Nominierung der Ruderer für die EM im Leichtgewicht-Doppelvierer soll am Mittwoch erfolgen. Nach der Goldfahrt mit seinen Teamkollegen spricht vieles für die Teilnahme Klüters an den European Championships in München.

