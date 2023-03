Jungadler gleichen aus

Mannheim. Mit einem 5:2 (1:1, 0:1, 4:0)-Sieg haben die Jungadler am Sonntag die Play-off-Halbfinalserie der U 20 DNL Division I gegen den ESV Kaufbeuren zum 1:1 ausgeglichen. Am Samstag hatten die Mannheimer Eishockey-Talente gegen die Allgäuer noch eine 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)-Heimschlappe kassiert.

„Zweikampfstärke, Laufbereitschaft und hart zum Tor gehen ist in dieser Serie besonders wichtig“, sah Jungadler-Trainer Luigi Calce zwei hart umkämpfte Partien in Mannheim, die nun am Samstag (17 Uhr) und Sonntag (10.30 Uhr) ihre Fortsetzung in Kaufbeuren finden. Am Samstag fiel das 1:3 (51.) von Gian-Luca Pinna letztlich zu spät. Am Sonntag konnte Kevin Bicker zweimal ausgleichen (20. und 47.), jeweils in Überzahl stellten Ralf Rollinger (50.), Fabio Sarto (57.) und Nikolas Biggins (60.) das 5:2 sicher. and