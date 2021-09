Bei Türkgücü München wurde Trainer Petr Ruman bereits durch Peter Hyballa ersetzt, die Vereinsoberen beim TSV 1860 München und bei Viktoria Köln fühlten sich zuletzt bemüßigt, ihren Trainern öffentlich das Vertrauen auszusprechen – was meist kein gutes Zeichen ist. Auch in der 3. Liga ist bei einigen Clubs, die ihr Saisonziel in Gefahr sehen, schon nach nur neun Spieltagen eine gewisse

...