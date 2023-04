Entscheidung fällt im Sprint

Heidelberg. Der Heidelberger Halbmarathon wurde auch bei seiner 40. Auflage dem Ruf gerecht, als eine der größten Laufveranstaltungen der Region immer wieder zahlreiche Hobby- und Leistungsläufer an die Stadt am Neckar zu locken. Am Sonntag gingen rund 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Start der 21,0975 Kilometer langen Strecke, bei der es zudem 376 Höhenmeter zu bewältigen galt.

Bei den Männern setzte sich am Ende Julian Beuchert durch, der auch schon den 39. Heidelberger Halbmarathon für sich entscheiden konnte. Mit einer Zeit von 1:13:13 Stunden lief der Starter des LAZ Mosbach/Elztal dicht an den Streckenrekord heran. An der Steigung hinauf zum Philosophenweg schien Beuchert den Anschluss zu verlieren, an der Spitze hatten sich der Vorjahres-Zweite Lennart Nies, Dustin Uhlig und Jonas Lehmann abgesetzt. Doch Beuchert konnte die Lücke bald wieder schließen, nur Lennart Nies vom TV Maikammer (1:13:14 h) konnte dem Vorjahressieger folgen, musste sich aber im Schlussspurt geschlagen geben. Dritter wurde Dustin Uhlig vom engelhorn sports team (1:13:47).

Bei den Frauen war mit Isabel Leibfried eine für die TSG 1845 Heilbronn startende Lokalmatadorin die Schnellste. Sie benötigte für die 21,1 Kilometer lange Strecke nur 1:24:09 Stunden. Damit war sie 41 Sekunden schneller als die Zweitplatzierte Merle Brunnée vom engelhorn sports team (1:24:50). Dritte wurde Claudia Wipfler von den Karlsruher Lemmingen in 1:27:33. Brunnée lag am Philosophenweg noch in Führung, musste sich dann aber geschlagen geben. Insgesamt kamen 2855 Starter ins Ziel. 1046 weitere Läufer wurden beim Team-Lauf über 3,1 Kilometer gezählt. red