Ein Remis reicht für die Relegation

Mannheim. Die Tischtennis-Damen der DJK Käfertal/Vogelstang stehen kurz vor dem Einzug in die Aufstiegsspiele. Mit einem klaren 8:1-Erfolg zu Hause gegen den TTC Forchheim verteidigte das Team von Mannschaftsführerin Kerstin Sommer den zweiten Tabellenrang in der Verbandsliga. „Im abschließenden Rundenspiel am Wochenende gegen den Tabellendritten SG Wiesloch-Heidelberg würde uns ein Unentschieden zur Teilnahme an der Relegation genügen“, sagte DJK-Teamsprecherin Heike Czech. Die Mannheimerinnen müssen am Samstag, 29. April, um 19 Uhr, bei der SG antreten.

Gegen den Tabellenfünften Forchheim zeigten die DJK-Spielerinnen eine sehr souveräne Leistung. Die Doppel Elina Kogane/Sabine Lehr und Kerstin Sommer/Melanie Pahl gewannen ihre Partien zum Auftakt. In den Einzeln punkteten Kogane (Bild) sowie Mannschaftsführerin Kerstin Sommer zweimal, Lehr und Pahl steuerten jeweils einen Punkt bei. „Lediglich Sabine Lehr musste sich der Nummer eins der Forchheimerinnen, Barbara Gerstner, geschlagen geben“, sagte Czech zum Spielverlauf.

Die Herren der DJK Käfertal/Vogelstang haben ihre erste Chance, dem Abstieg aus der Verbandsliga noch zu entgehen, nicht genutzt. Allerdings war das Team von Kapitän Dominik Schwarz beim souveränen Tabellenführer TTC Mutschelbach auch nur krasser Außenseiter. Letztlich verloren die Mannheimer beim Primus mit 3:9 und haben nun am Sonntag, 30. April, beim Ligazweiten TTV Ettlingen II ein Endspiel. Mit einem Sieg oder einem Unentschieden könnten die DJK-Akteure noch auf den Relegationsrang springen. In Mutschelbach punkteten Marc Adler/Schwarz und Paul Rebsam/Dirk Recktenwald. Die Mannheimer führten nach den Doppeln mit 2:1. Doch in den Einzeln gelang nur noch Rebsam ein Sieg für die DJK, die weiter auf dem drittletzten Tabellenrang stehen und so direkt absteigen müssten.

St. Pius darf noch hoffen

In der Herren-Verbandsklasse konnte die DJK St. Pius einen Patzer des Ligazweiten SV Adelsheim bei der TSG Eintracht Plankstadt (8:8) nicht ausnutzen. Die Neuhermsheimer verloren bei der TTG EK Oftersheim klar mit 1:9 und liegen damit weiter auf Platz drei. Noch besteht aber die Chance, die Aufstiegsspiele zu erreichen. Die DJK empfängt am Samstag, 18.30 Uhr, den Zweiten, Adelsheim. Mit einem Sieg könnte das Team von Mannschaftskapitän Sebastian Tiemann die Runde noch als Zweiter abschließen. Bei der Niederlage in Oftersheim war für die Neuhermsheimer nur das Doppel Moritz Müller/Philipp Beyer erfolgreich.

DJK Wallstadt schaut nach oben

Die zweite Damenmannschaft der DJK Käfertal/Vogelstang hat ihr abschließendes Spiel in der Bezirksliga Nord, Gruppe 2, beim TTC Weinheim-West III mit 7:3 gewonnen und sich somit den ersten Tabellenplatz gesichert. Die Mannheimerinnen müssen nun in der Relegation zum Aufstieg in die Verbandsklasse gegen den Spitzenreiter der Gruppe 2, TTC Edingen-Neckarhausen, antreten.

In der Herren-Bezirksliga hat die DJK Wallstadt vor dem Ligafinale (Sa., 29. April, 18 Uhr) beim 1. TTC Ketsch II die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation ebenfalls sicher.