Dirk Geiger jubelt über Doppelsieg

Mannheim. Dirk Geiger hat sich bei der dritten Veranstaltung zur Internationalen Deutschen Motorrad-Straßenmeisterschaft (IDM) in Schleiz einen Doppelsieg in der Supersport 300-Klasse gesichert. Der 19-jährige Mannheimer ging erstmals auf der 3,8 Kilometer langen Naturrennstrecke in Thüringen an den Start und fuhr bereits beim freien Training und im Qualifying Bestzeit und sicherte sich damit die Pole Position.

Beim ersten Lauf feierte der KTM-Pilot mit einem Start-Ziel-Sieg seinen ersten Saisonerfolg. Nach zwölf Runden hatte Geiger einen Vorsprung von 12,5 Sekunden auf den Schleizer-Lokalmatador Micky Winkler. Auch im zweiten Rennen setzte sich Geiger gleich ab und siegte diesmal mit 2,8 Sekunden vor dem Titelverteidiger Lennox Lehmann, der im ersten Lauf Dritter war.

Dirk Geiger sicherte sich in Schleiz gleich zwei dieser Trophäen. © Hermann Rüger

Nach dem Doppelsieg strahlte Geiger: „Ich bin megahappy. Ein Riesendank geht an mein ganzes Team. Ich habe gleich zu Anfang gepusht und hatte dann einen Puffer. Es war ein megageiles Rennen und wieder vor den Fans zu fahren, ist grandios.“

Muckle bleibt ohne Punkte

Der Mannheimer Max Muckle blieb in Schleiz ohne Punkte, der KTM-Pilot ging vom 18. Platz ins Rennen und belegte im ersten Lauf den 19. Rang. Im zweiten Rennen verbesserte er sich auf Rang 17.

In der Meisterschaftswertung hat sich Geiger mit seinem Doppelsieg nach sechs von zwölf Läufen mit 94 Punkten auf den zweiten Platz verbessert, es führt sein KTM-Teamkollege Lehmann mit 126 Zählern. Das IDM-Finale wird am 25. und 26. September 2021 auf dem Hockenheimring ausgetragen. zg