Angert löst Hawaii-Ticket

Mallorca. Profi-Triathlet Florian Angert (ehemals Soprema Team TSV Mannheim) hat beim Ironman Mallorca den zweiten Platz belegt und sich damit die Qualifikation für die Ironman Weltmeisterschaft 2022 auf Hawaii gesichert. Der Weinheimer kam 55 Sekunden hinter dem Sieger Leon Chevalier aus Frankreich ins Ziel (7:57,03 Stunden). Den dritten Platz belegte der Australier Cameron Wurf. „Der zweite Platz fühlt sich wie ein Sieg an“, freute sich der 29-Jährige nach seiner erneut beeindruckenden Leistung auf der Langdistanz (3,8km/180km/42,2km).

Am Samstag führte Angert das Feld nach dem Schwimmen an. Auf der Radstrecke büßte der Weinheimer dann drei Positionen ein, ehe er auf der Laufstrecke wieder zwei Plätze gut machte. Im nächsten Jahr hat Angert nun zwei Weltmeisterschaften in seinem Kalender stehen. Die Titelentscheidung 2021 wird am 7. Mai im US-Bundesstaat Utah nachgeholt und am 8. Oktober soll die WM dann wieder in Kona/Hawaii stattfinden. jab