Warten auf ersten Punkt

Großsachsen. Vor dem ersten Spiel der Rückrunde am Samstagabend (19.45 Uhr) bei der KuSG Leimen ist die Lage bei den Badenliga-Handballerinnen der HG Saase trist. Als Schlusslicht mit 0:18 Punkten wartet die Mannschaft von Trainer Branko Dojcak noch immer auf den ersten Punktgewinn, und der Übungsleiter selbst sieht die Aussichten auf den Klassenerhalt eher gering.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Ich wäre gerne optimistischer, aber es läuft bei uns einfach nicht. Auch die Trainingsbeteiligung ist nicht so, wie man sich das wünschen würde und aus der zweiten Mannschaften ist wenig Unterstützung“, erläutert der erfahrene Trainer die schwierige Situation bei der HG. Dojcaks Ziel für die Rückrunde: „Wir wollen endlich punkten und dann schauen wir am Ende, ob es gereicht hat.“ Für ihn persönlich ist aber schon klar, dass er nach der Saison Saase verlässt: „Das habe ich den Verantwortlichen schon mitgeteilt.“

Konstante Leistung nötig

Das Spiel am Samstag in Leimen sieht Dojcak als lösbare Aufgabe an, „wenn es uns endlich gelingt, mit der nötigen Konstanz zu spielen“. In den bisherigen Partien hielt die HG oft ordentlich mit, leistete sich dann aber eine Schwächephase, geriet ins Hintertreffen und fiel auseinander. „Wir brauchen unbedingt ein Erfolgserlebnis“, fordert der Coach.

Deutlich besser sieht es bei der SG Heddesheim aus, die als Tabellendritter mit 12:4 Punkten am Samstag (17 Uhr) bei der SG Stutensee-Weingarten antreten muss. „Wir sind im Soll“, meint Trainer Marcus Otterstädter. Er würde gerne den 32:17-Hinspielsieg auch in fremder Halle wiederholen. me