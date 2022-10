TVL nur am Anfang mit Mühen

Lampertheim. Mit einer grundsoliden Leistung feierten die A-Liga-Handballer des TV Lampertheim einen ungefährdeten 36:27 (16:13)-Erfolg bei der MSG Rüsselsheim/Bauschheim/Königstädten. Im Vorfeld warnte TVL-Trainer Achim Schmied davor, den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen und sah sich im Nachhinein trotz des Neun-Tore-Siegs bestätigt: „Rüsselsheim hat einige sehr gute Einzelspieler in seinen Reihen, die auch schon höherklassig gespielt haben. Sie können diese individuelle Qualität bislang aber noch nicht als Mannschaft umsetzen“, bilanzierte Schmied.

Dass es für die Lampertheimer in der Anfangsphase noch nicht rund lief, lag in erster Linie an einer ganzen Reihe vergebener Chancen. „Da hatten wir etwas Anlaufschwierigkeiten und wollten zu schnell zu viel“, so der TVL-Coach. „Wir haben einige Male voreilig abgeschlossen und nicht auf die hundertprozentige Chance gewartet.“ Die Folge war, dass Rüsselsheim mit 6:4 (9.) und 8:7 (12.) führte. Doch danach steigerte sich Lampertheim, zog mit einem 4:0-Lauf direkt auf 11:8 davon und lag fortan immer vorne. Als der Vorsprung zwischen der 37. und 43. Minute von 20:17 auf 26:17 anwuchs, schien die Messe gelesen.

„Leider haben wir dann aufgehört Tempo zu machen. Das war eine ganz schlechte Phase von uns“, musste Schmied mit ansehen, wie der schöne Neun-Tore-Vorsprung auf magere vier Tore zusammenschmolz (26:22, 47.). Erst in der Schlussphase gelang es den Spargelstädtern, sich von 30:26 (56.) wieder bis zum 36:27-Endstand gegen sich nun auch aufgebende Gastgeber abzusetzen.

„Unterm Strich war das eine ordentliche Leistung. Nicht überragend, aber in Ordnung“, resümierte Schmied, der mit der offensiven 3:2:1-Deckung, der immer wieder Ballgewinne gelangen, und Torhüter Max Griesheimer als sicherem Rückhalt sehr zufrieden war. Erfreulich war auch, dass sich Wim Größler wieder in guter Form präsentierte: „Er hat heute so gespielt, wie man sich das vorstellt. Er hatte eine wirklich gute Quote für seine elf Treffer“, lobte der Trainer. Vor allem in der zweiten Hälfte zeigte sich auch Tim Pfendler als torgefährlicher Spielmacher, „Insgesamt hatten wir einige wirklich gute Ansätze heute in unserem Spiel. Aber ebenso noch viel Luft nach oben“, bilanzierte Achim Schmied mit Blick auf die Schwächephasen am Anfang und Mitte der zweiten Hälfte.

Am kommenden Wochenende (30.11.) steht für die Lampertheimer das Derby bei der TG Biblis an. „Das wird eine richtig interessante Begegnung“, ist sich Schmied sicher und freut sich auf das Nachbarschaftsduell.

TVL-Tore: Größler (11/3), Pfendler (6), Karb, Heiler, Nieter (je 4), Gaebler (3), Kühr (2), Deissler, Bach (je 1). me