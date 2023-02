TVF vermeldet erste Neuzugänge

Mannheim. Das Selbstvertrauen ist zurück bei den Handballern des TV Friedrichsfeld. Zwar musste sich der Badenligist mit einem 35:35-Remis gegen den TSV Birkenau zufriedengeben, aber angesichts des Vier-Tore-Rückstands vier Minuten vor dem Ende fühlte sich das Unentschieden wie ein Sieg an. „Das hilft uns schon weiter. Gerade was den Kopf angeht. Die Jungs hatten ein Erfolgserlebnis“, meint TVF-Sprecher Florian Kuhn. Jetzt soll dieses „gute Gefühl“ in zwei Punkte münden, wenn es am Sonntag zur HG Oftersheim/Schwetzingen II geht.

„Das wird eine ganz schwere Aufgabe. Wir dürfen nicht zuviel auf die Tabelle schauen“, fordert Friedrichsfelds Trainer Markus Gutsche. Denn einerseits ist die HG nur Drittletzter, aber andererseits hat sie unter anderem zuletzt in Plankstadt mit 24:23 gewonnen – bei der TSG Plankstadt, bei der der TVF eine Woche zuvor mit 16:27 unter die Räder geriet. „Das zeigt, dass Oftersheim/Schwetzingen über viel Qualität verfügt,“ so Kuhn. Für Friedrichsfeld spricht indes, dass der Kader wieder komplett ist.

Unterdessen laufen beim TVF auch die Planungen für die nächste Runde auf Hochtouren. Nachdem Leistungsträger wie Torhüter Patrick Koch und dessen Bruder und Linksaußen Marcel Koch ebenso ihre Zusage gegeben haben wie Alexander Schreiber, können auch die ersten Neuzugänge vermeldet werden.

So kehrt Luca Schmitt nach einer einjährigen Pause, in der er sich auf seine Ausbildung konzentriert hat, wieder zurück und wird auf der Torhüterposition eine Verstärkung sein. Und auch der zweite Neue hat eine Friedrichsfelder Vergangenheit, durfte in seiner langen Karriere bis zur 3. Liga spielen: Justus Mehl, aktuell noch beim Liga-Konkurrenten Viernheim am Ball, kehrt zu seinem Heimatverein zurück. Der Linkshänder wechselte aus der Jugend des TVF erst nach Leutershausen, um dann bei der HG Oftersheim/Schwetzingen in der 3. Liga zu spielen. „Er ist ein Hochkaräter für uns. Wir freuen uns sehr, dass er wieder zu uns zurückkehrt“, so Florian Kuhn. Abgerissen war der Kontakt zu Justus Mehl ohnehin nie, da sein Vater Dirk Mehl zweiter Vorsitzender des TV Friedrichsfeld ist. Abgeschlossen ist die Personalplanung damit zwar noch nicht, aber die Sportliche Leitung mit Thorsten Erny und Nick Stahl ist offenbar auf einem sehr guten Weg und hofft auf Erfolg als weiteres Argument.

Ihren vierten Platz verteidigen wollen die Handballer der SG Heddesheim mit einem Heimsieg am Sonntag (17.30 Uhr) gegen den TV Hardheim (8.). Im Hinspiel tat sich die Mannschaft von SGH-Coach Frank Schmitt vor allem in der Offensive schwer, feierte aber schließlich einen 24:20-Erfolg. Nach dem jüngsten rabenschwarzen Tag gegen den Vorletzten HSG St. Leon/Reilingen erwartet Schmitt eine Reaktion seines Teams.

Viernheim gibt sich kämpferisch

Auch beim TSV Amicitia Viernheim lief es am vergangenen Wochenende alles andere als erhofft, im Spitzenspiel bei Pforzheim/Eutingen setzte es für die Südhessen eine bittere 22:31-Niederlage. „Man muss zugeben, dass wir da einfach schlecht waren. Wir hätten noch ewig spielen können, das wäre nichts mehr geworden“, erinnert sich Trainer Christian Müller nur ungern zurück. „Aber klar ist auch, dass wir unseren Platz in der Spitzengruppe verteidigen wollen und dazu muss nun wieder ein Sieg her“, gibt er sich vor der Partie am Samstagabend (19.30 Uhr) zu Hause gegen den nach Pluspunkten gleichauf liegenden TSV Rot-Malsch kämpferisch. „Das wir mega schwer, aber wir werden alles geben und wollen uns dabei auch für die Hinspielniederlage revanchieren“, erinnert Müller an das 22:28 aus dem Oktober.