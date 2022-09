Wieder kein Sieg

Ried. Eigentlich wollte die SG Nordheim/Wattenheim am Donnerstagabend mit dem ersten Saisonerfolg in die Zwei-Spiele-Woche starten. Doch statt dem anvisierten Heimsieg in der A-Liga-Nachholpartie gegen den SV Lindenfels, musste sich die Sportgemeinde über eine 1:3 (1:0)-Niederlage ärgern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dabei begann der Abend durchaus vielversprechend. Maximilian Meister brachte die Truppe von Trainer Jens Stark früh in Führung (5.). Danach verpasste es die SG NoWa das 1:0 weiter auszubauen, was sich nach etwas mehr als einer Stunde rächen sollte. Kurz nach seiner Einwechslung traf Alexander Klische zum Ausgleich (66.), ehe wenig später Julian Prikel gar die Lindenfelser Führung (70.) gelang. Lennart Schneider entschied mit seinem Tor zum 3:1 das Spiel (72.). „Für uns ist das eine Riesenenttäuschung, die Punkte hatten wir fest eingeplant. Schon in der ersten Halbzeit hätten wir mit 3:0 führen können, aber einmal mehr stand uns unsere Chancenverwertung im Weg. Dann haben wir in sechs Minuten das Spiel komplett aus der Hand gegeben“, ärgerte sich Jens Stark. rago