„Vorbereitung katastrophal“

Mannheim. In der Fußball-Kreisklasse A2 fällt bereits an diesem Wochenende mit zwei Nachholspielen der Startschuss für die Rückrunde. Für Karl Hornberger, Trainer beim abstiegsbedrohten SSV Vogelstang, kommt die Partie gegen den Tabellenneunten FV Fortuna Heddesheim II (Samstag, 16 Uhr) zu früh: „Die Vorbereitung war katastrophal. Wir sind seit vier Wochen im Training und konnten in dieser Zeit vielleicht drei normale Einheiten absolvieren. Ansonsten ist die Trainingsbeteiligung einfach zu schwach.“

Die Sorgenfalten sind tief, dem Aufsteiger von 2020 droht nun mit den fehlenden Grundlagen aus der Vorbereitung ein Überlebenskampf bis zum letzten Spieltag. „Wir haben gute Kicker im Kader, mit denen wir bei regulärem Trainingseinsatz unter die Top Ten kommen könnten“, hadert Hornberger.

Heddesheim II gut in Schuss

Mit Heddesheim II kommt ein Gegner, der mit fünf Zugängen und einem neuen Trainer frei von allen Sorgen aufspielen kann. „Wir wollen den Schwung und den positiven Eindruck aus der Vorbereitung bestätigen, um die Punkte einzufahren“, erklärt Coach Tobias Maier. Sein Gegenüber Hornberger geht mit dem Prinzip Hoffnung in diese Partie: „Wir müssen der Tatsache ins Auge schauen, dass wir krasser Außenseiter sind. Wir werden dennoch alles in die Waagschale werfen.“

Im zweiten Spiel (Sonntag, 15 Uhr) kann Spitzenreiter SC Käfertal seinen Vorsprung auf den ersten Verfolger FV 03 Ladenburg auf zehn Punkte ausbauen und schon die ersten Fußzehen in die Tür zur Kreisliga setzen. Gastgeber ist die SG 1983 Viernheim, die dringend Punkte im Abstiegskampf benötigt. wy