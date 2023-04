TVL II braucht kein Drama

Ried. Eines ist vor dem Duell zwischen dem FV Biblis II und dem VfB Lampertheim am Sonntag (13 Uhr) klar: Nur ein Sieg kann die beiden Ried-Teams zufriedenstellen. Eintracht Bürstadt II empfängt am 27. Spieltag der Fußball-C-Liga die SSG Einhausen II. Um 15.30 Uhr ist der TV Lampertheim II zu Gast bei der SG Lautern.

FV Biblis II – VfB Lampertheim

Der Respekt des Liga-Vierten VfB Lampertheim (47 Punkte) vor dem Elften Biblis II (33) ist groß. „Biblis II hat Potenzial in seinen Reihen und will sicher raus aus der Schlagdistanz von Unter-Flockenbach“, sagt VfB-Sportchef Philipp Ihrig: „Wir wollen aber unseren Platz festigen und weiter Druck auf Olympia Lorsch II ausüben.“ Torjäger Yannick Schmitz (Urlaub) wird dem VfB fehlen. Die FVB-Reserve wollte über die Osterpause sein Lazarett lichten.

Lautern – TV Lampertheim II

Im Hinspiel machte die TVL-Reserve aus einem 0:3 ein 4:3. So viel Drama braucht Lampertheims Coach Marcus Reichert diesmal nicht. „Wir wollen schnellstmöglich unsere Tore machen“, meint er. Als Fünfter will der TVL II noch den VfB einholen. „Wir haben dieses Ziel ausgerufen, um den Jungs einen Impuls zu geben“, so Reichert. Von solchen Ideen kann Lautern nur träumen. Der stark gestartete Aufsteiger steht im neuen Jahr bei sechs Niederlagen in sechs Spielen und 5:36 Toren.

Et. Bürstadt II – Einhausen II

Sieben Spieltage vor Rundenende liegt die Eintracht-Reserve (28 Punkte) nur noch zwei Zähler über dem Strich. Der Sechste Einhausen II ist nur acht Punkte weg, hat aber ein Spiel weniger absolviert. cpa