SG NoWa hofft auf „Lucky Punch“

Ried. Während der VfR Bürstadt am 21. Spieltag der Kreisliga A turnusmäßig spielfrei bleibt, geht der Kampf um den Ligaverbleib für die SG Nordheim/Wattenheim in die nächste Runde. Nachdem die Sportgemeinde durch den Sieg gegen den FC 07 Bensheim II zuletzt die Abstiegszone verlassen konnte, bekommt es der Ried-Club am Sonntag (ab 15.30 Uhr) mit einem Schwergewicht zu tun. Beim Meisterschaftsaspirant FC Ober-Abtsteinach ist die SG NoWa krasser Außenseiter.

Abschenken will man die Punkte aber nicht: „Es ist klar, dass es für uns dort sehr schwer wird. Allerdings haben wir auch nichts zu verlieren und haben aus dem Sieg gegen Bensheim viel Motivation getankt. Wenn am Ende ein Punkt herausspringen würde, wäre das ein toller Erfolg“, sagt SG NoWa-Coach Jens Stark.

Mindestens ein Punkt würde der SG NoWa enorm weiterhelfen, zumal mit den Bensheimern und A-Liga-Schlusslicht SV Winterkasten beide direkten Konkurrenten im Kampf um den Ligaverbleib aufeinandertreffen. Im Hinspiel unterlag die Stark-Elf dem FCO mit 0:4, die Niederlage stuft Stark aber als zu hoch ein: „Das Ergebnis spiegelt den Spielverlauf nicht wieder. Wir hatten unsere Chancen nicht konsequent genutzt, der FCO hat aus fünf Chancen dafür vier Tor gemacht.“

Personell nicht in Bestbesetzung

In Ober-Abtsteinach hofft der Trainer nun auf einen „Lucky Punch“: „Es wäre toll, wenn wir die erste Mannschaft wären, die dem FCO in diesem Jahr Punkte abnehmen könnte. Unser Fokus wird dort besonders auf der Defensive liegen. Wir wissen ja, dass wir den Ober-Abtsteinacher Sturm wohl nicht über 90 Minuten ausschalten können. Bei einer guten Tagesform haben wir aber eine Chance.“

Personell kann die Sportgemeinde jedoch nicht in Bestbesetzung antreten. Lukas Fell fehlt wegen seines Bänderrisses länger, ebenso wie Sören Hembach (Meniskusriss). Dazu fehlt Maximilian Meister beruflich, Marc Bormuth und Robin Metz sind am Sonntag privat verhindert.

Stark: „ Ich sage nach wie vor: Wir haben noch zehn Endspiele und am Schluss wird abgerechnet.“ rago