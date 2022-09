In der Fußball-Kreisoberliga Bergstraße empfängt am Sonntag (15.30 Uhr) der FV Biblis den SV Lörzenbach. Ein Duell der beiden Aufsteiger, das schon am 22. Mai dieses Jahres für Furore sorgte.

Damals trafen beide Mannschaften in der Kreisliga A aufeinander. Die Lörzenbacher, die mit mehr als 100 Zuschauer nach Biblis angereist waren, benötigten dort für die Meisterschaft nur einen Punkt

...