Eintracht will weiter punkten

Die FSG Riedrode hat das Spitzenduell des fünften Spieltags der Fußball-Gruppenliga Darmstadt verloren. Am Mittwochabend fing sich die Elf von Trainer Duro Bozanovic ein 0:4 (0:1) beim VfR Groß-Gerau. Am Wochenende ist die FSG spielfrei. Eintracht Bürstadt war unter der Woche nicht gefordert, muss allerdings am Sonntag (15.30 Uhr) bei der SKV Büttelborn ran.

