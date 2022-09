DJK mit breiter Brust

Mannheim. Am Mittwoch (19.30 Uhr) holen die DJK Feudenheim und der SV Schriesheim das vom ersten Spieltag verlegte Duell in der Fußball-Kreisklasse A2 nach. Die Mannheimer empfangen die Bergsträßer mit vier Siegen aus ebenso vielen Spielen mit breiter Brust, wie DJK-Trainer Giuseppe Giordano bestätigt: „Wir haben Selbstvertrauen, müssen uns aber von Spiel zu Spiel neu finden. Wir gehen jetzt schon auf dem Zahnfleisch. Wir werden aber selbst in unserer akuten Situation versuchen, auf Sieg zu spielen.“ Der SV Schriesheim hingegen hat erst zwei Spiele absolviert und ist mit vier Punkten im Soll.

Ebenfalls am Mittwochabend (19.30 Uhr) bestreitet der MFC 08 Lindenhof sein Drittrundenspiel im Mannheimer Kreispokal beim A-Ligisten SV Laudenbach. „Wir werden rotieren und zuletzt Verletzten oder Urlaubern Spielpraxis bieten“ kündigt MFC-Trainer Patrick Heinzelmann an. „Trotzdem wollen wir fokussiert, konzentriert auftreten und ins Achtelfinale einziehen.“ wy