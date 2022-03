Der große Traum vom DFB-Pokal

Mannheim. Für Fußball-Landesligist FC Türkspor Mannheim ist es die große Chance. Wenn die Mannschaft des Trainerduos Serif Gürsoy und Caner Dönmez am Mittwoch um 19 Uhr im Halbfinale des BFV-Verbandspokal den 1. FC Bruchsal empfängt, dann winkt ihr bei einem Sieg eventuell die Teilnahme am DFB-Pokal in der kommenden Saison.

Zum Hintergrund: Am Wochenende hatte sich Drittligist SV Waldhof mit einem 2:0 beim SV Wagenschwend für das Endspiel qualifiziert. Wenn die Blau-Schwarzen einen der vier ersten Tabellenplätze in der Liga belegen, dann wären sie automatisch im DFB-Pokal dabei. Der FC Türkspor könnte sich daher bei einer eventuellen Endspielteilnahme dann sogar eine Niederlage gegen den haushohen Favoriten leisten. Doch ganz so weit ist das Team von Dönmez und Gürsoy noch nicht. Erst muss es die Hürde Bruchsal überspringen.

„Ich habe den 1. FC schon gesehen. Ich würde sagen, es ist machbar“, gibt sich Serif Gürsoy vor der Partie auf dem Kunstrasenplatz nahe dem Hans-Reschke-Ufer ganz selbstbewusst.

Klar ist: Auf dem Papier ist der FC Türkspor Mannheim nur krasser Außenseiter. Der Landesligist spielte zwar eine starke Hinrunde, stand in der eigenen Spielklasse bis zum letzten Vorrundenspieltag auf Rang eins. Doch zuletzt schwächelte die Mannschaft um Rahmi Can Bas. Der Torjäger flog zuletzt vom Platz, ist aber am Mittwoch dabei.

Die Generalprobe von Türkspor für den großen Pokalauftritt gelang. Stark ersatzgeschwächt besiegten die Mannheimer zu Hause den VfB St. Leon mit 2:1. In der Landesliga Rhein-Neckar bleibt das Team somit im Kampf um die Meisterschaft und Aufstieg dabei. „Wir müssen insgesamt eben unsere individuellen Fehler, die zuletzt in der Summe zu viele fahren, weiter minimieren“, erklärt Gürsoy, der im Hinblick auf das Spiel gegen Bruchsal sagt: „Alle acht Jungs, die am vergangenen Samstag in der Begegnung gegen den VfB St. Leon gefehlt haben, sind Stand jetzt wieder da.“

Erfolgreichste Pokalrunde

Schon jetzt hat der FCT die erfolgreichste Pokalrunde seiner Geschichte gespielt. Ende Juli startete Türkspor mit einem 5:0-Auswärtserfolg beim Landesligarivalen TSG Lützelsachsen in den Wettbewerb. In der zweiten Runde schaltete Türkspor den FC Badenia St. Ilgen mit einem 10:2 aus. In einem dritten Auswärtsspiel gelang dem FCT ein 4:1 beim FC Östringen. Im Achtelfinale gewann Türkspor dann zu Hause gegen den Verbandsligisten SpVgg Neckarelz mit 3:1. Das Ticket für das Halbfinale buchte der FCT dann Ende September mit einem 2:1 bei GU-Türkischer SV Pforzheim.

Serif Gürsoy hat Respekt vor den Bruchsalern, aber keine Angst. „Wir wollen unsere beste Leistung zeigen, alle Jungs sind heiß auf das Spiel, ein Pokalfinale gegen den SV Waldhof wäre genial“, sagt er. Der Landesligist träumt vom großen Coup. Und vielleicht wird dieser Traum am Mittwochabend ja wahr.