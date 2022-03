Gemeinsam sparen

Bei Abele Optik im Rhein-Neckar-Zentrum finden Kunden jetzt ein besonderes Angebot. Egal, ob alleine, mit Freunden oder der Familie – beim Kauf von mindestens zwei Brillen in Sehstärke gibt es in allen Abele Optik Filialen vor Ort 50 Prozent Rabatt auf die zweite und jede weitere Brille in Sehstärke.* Das Angebot gilt auch in Kombination mit einer zweiten Person, die gleichzeitig eine Brille kauft.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Lesebrille für das Zeitunglesen am Morgen, die Blaulichtfilterbrille für das Arbeiten am Bildschirm, die Gleitsichtbrille zur Korrektur der Fehlsichtigkeit in der Nähe sowie in der Ferne, die Sportbrille beim Fahrrad fahren, die Autofahrerbrille und die Sonnenbrille mit Sehstärke bei schönem Wetter... Für alle diese alltäglichen Situationen benötigt man als Brillenträger eine passende Brille, und das kann schnell teuer werden. Mit dem Mehrbrillen-Angebot von Abele Optik wird deshalb diesen Monat schon ab der zweiten Brille richtig gespart. Auch eine Bestimmung der Sehstärke ist inklusive.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Bei Abele Optik finden Kunden für jeden Zweck die richtige Brille und können diese jetzt günstig kombinieren: Fernbrille, Gleitsichtbrille, Sonnenbrille mit Sehstärke, Bildschirmbrille, Autofahrerbrille, Lesebrille oder Sportbrille.

In den 76 Abele Optik Filialen in ganz Deutschland werden Kunden bestens beraten.

*Gilt für die günstigeren Brillen. Nicht kombinierbar mit anderen Angeboten. Sehstärkenbestimmung inklusive. Brillenfassungen beispielhaft.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3