Er ist der Überraschungskandidat im Kampf um den CDU-Vorsitz: Helge Braun, bislang als Kanzleramtschef eher ein Mann im Hintergrund, will die Führung der Bundespartei übernehmen. Dies teilte der 49-jährige Hesse am Freitag seinem Landesverband in einer Videoschalte mit. Offiziell wird er von seinem Gießener Kreisverband nominiert. In einem Brief an alle CDU-Mitglieder kündigte Braun am

...